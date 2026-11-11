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"Северсталь" рассчитывает на возвращение спроса на сталь в энергетике

"Северсталь" рассчитывает на возвращение спроса на сталь в энергетике - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" рассчитывает на возвращение спроса на сталь в энергетике

"Северсталь" рассчитывает на возвращение спроса на сталь со стороны энергетики, этому может способствовать начало строительства газопровода "Сила Байкала"... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:36+0300

2026-11-11T16:36+0300

2026-11-11T16:36+0300

газ

бизнес

китай

александр новак

северсталь

газпром

cnpc

газопровод "сила сибири"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" рассчитывает на возвращение спроса на сталь со стороны энергетики, этому может способствовать начало строительства газопровода "Сила Байкала" ("Сила Сибири 2") в Китай, заявил гендиректор компании Александр Шевелев. "Очень бы хотелось вернуться к потреблению (стали - ред.) в энергетике. Мы очень рассчитываем, что переговоры, которые сегодня находятся, как мы знаем... на финальной стадии с китайцами по "Силе Сибири 2", что этот проект будет возобновлен, и тогда возникнет спрос на трубы большого диаметра, где мы, безусловно, хотели бы поучаствовать", - сказал он на полях промышленной выставки "Металл-Экспо". Власти России и Китая рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года, сообщил в октябре вице-премьер РФ Александр Новак.

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газ, бизнес, китай, александр новак, северсталь, газпром, cnpc, газопровод "сила сибири"