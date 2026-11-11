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Шевелев оценил производство железной руды на Яковлевском ГОКе

Шевелев оценил производство железной руды на Яковлевском ГОКе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Шевелев оценил производство железной руды на Яковлевском ГОКе

Производство железной руды на Яковлевском горно-обогатительном комбинате (ЯГОК, входит в "Северсталь") в 2027 году прогнозируется на уровне 2026 года: 3,3-3,5... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:43+0300

2026-11-11T17:43+0300

2026-11-11T17:43+0300

промышленность

россия

северсталь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. Производство железной руды на Яковлевском горно-обогатительном комбинате (ЯГОК, входит в "Северсталь") в 2027 году прогнозируется на уровне 2026 года: 3,3-3,5 миллиона тонн, заявил журналистам гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в кулуарах 32-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо 2026". "На следующий год примерно такой же план закладываем", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне производства руды на Яковлевском ГОКе в 2027 году. Шевелев отметил, что производство руды на Яковлевском ГОКе по итогам текущего года прогнозируется на уровне 3,3-3,5 миллиона тонн. "Мы не добираем примерно 12-17% до своей цели. К сожалению, мы в этом году свой план, цель по производству руды на ГОКе не выполним", - заключил он. В августе 2025 года "Северсталь" сообщала, что планирует увеличить производство на Яковлевском ГОКе до 4 миллионов тонн руды в 2026 году с последующим выходом до 5 миллионов тонн уже в 2033 году. Яковлевский ГОК - одно из стратегических активов "Северстали". Он осуществляет разработку Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии, следует из материалов предприятия. Запасы составляют 9,6 миллиарда тонн с содержанием железа до 68% в породе, отработки этих запасов хватит до 2061 года.

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промышленность, россия, северсталь