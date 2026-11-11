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Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита

Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита - 11.11.2026, ПРАЙМ

Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита

Инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита в Ростовской области "Садкинский-Восточный 1" в текущем году превысили 3 миллиарда рублей, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:30+0300

2026-11-11T19:30+0300

2026-11-11T19:30+0300

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита в Ростовской области "Садкинский-Восточный 1" в текущем году превысили 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В среду он провел встречу с генеральным директором "Южной угольной компании" Владиславом Цатуровым. По информации губернатора, шахта "Садкинская" - одно из ведущих угольных предприятий Восточного Донбасса. Ежегодно здесь добывают около 2 миллионов тонн угля. "С середины этого года началась добыча на новом участке "Садкинский-Восточный 1" с запасами антрацита более 45 млн тонн. Сейчас в работе первая лава. Инвестиции в освоение участка в 2026 году превысили 3 млрд рублей", - написал он на платформе "Макс".

ростовская область

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россия, ростовская область