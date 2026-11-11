https://1prime.ru/20261111/sljusar-875129811.html
Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита
Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита - 11.11.2026, ПРАЙМ
Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита
Инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита в Ростовской области "Садкинский-Восточный 1" в текущем году превысили 3 миллиарда рублей, сообщил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:30+0300
2026-11-11T19:30+0300
2026-11-11T19:30+0300
россия
ростовская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875129811.jpg?1794414629
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита в Ростовской области "Садкинский-Восточный 1" в текущем году превысили 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В среду он провел встречу с генеральным директором "Южной угольной компании" Владиславом Цатуровым.
По информации губернатора, шахта "Садкинская" - одно из ведущих угольных предприятий Восточного Донбасса. Ежегодно здесь добывают около 2 миллионов тонн угля.
"С середины этого года началась добыча на новом участке "Садкинский-Восточный 1" с запасами антрацита более 45 млн тонн. Сейчас в работе первая лава. Инвестиции в освоение участка в 2026 году превысили 3 млрд рублей", - написал он на платформе "Макс".
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область
РОССИЯ, Ростовская область
Слюсарь рассказал об инвестициях в освоение нового участка антрацита
Слюсарь: инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита превысили 3 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в освоение нового участка с запасами антрацита в Ростовской области "Садкинский-Восточный 1" в текущем году превысили 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В среду он провел встречу с генеральным директором "Южной угольной компании" Владиславом Цатуровым.
По информации губернатора, шахта "Садкинская" - одно из ведущих угольных предприятий Восточного Донбасса. Ежегодно здесь добывают около 2 миллионов тонн угля.
"С середины этого года началась добыча на новом участке "Садкинский-Восточный 1" с запасами антрацита более 45 млн тонн. Сейчас в работе первая лава. Инвестиции в освоение участка в 2026 году превысили 3 млрд рублей", - написал он на платформе "Макс".