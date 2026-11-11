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В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов

В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов - 11.11.2026, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов

О способах защиты смартфона от вирусов рассказали в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:25+0300

2026-11-11T11:25+0300

2026-11-11T11:25+0300

технологии

общество

санкт-петербург

ленинградская область

мвд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. О способах защиты смартфона от вирусов рассказали в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Устанавливайте приложения только из официальных источников... Отключите установку из неизвестных источников. В настройках безопасности проверьте, чтобы запрет на установку из неизвестных источников был включен. Не ставьте "ломанные" игры и программы. Бесплатный сыр бывает только во вредоносном APK", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, там посоветовали проверять запрашиваемые разрешения, так как если простая игра просит доступ к смс, контактам, микрофону и геолокации - это повод насторожиться. Также регулярно обновлять систему и приложения. В МВД пояснили, что обновления закрывают уязвимости. Отмечается, что можно использовать антивирус и анализатор приложений, а также включить резервное копирование, чтобы не потерять важные данные в случае блокировки устройства. "Если вам прислали APK-файл в мессенджере, по почте или вы нашли его "на просторах интернета" - в 99% случаев его лучше не устанавливать", - добавили в ведомстве.

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технологии, общество , санкт-петербург, ленинградская область, мвд