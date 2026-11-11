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В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов
В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов
О способах защиты смартфона от вирусов рассказали в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:25+0300
2026-11-11T11:25+0300
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мвд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. О способах защиты смартфона от вирусов рассказали в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Устанавливайте приложения только из официальных источников... Отключите установку из неизвестных источников. В настройках безопасности проверьте, чтобы запрет на установку из неизвестных источников был включен. Не ставьте "ломанные" игры и программы. Бесплатный сыр бывает только во вредоносном APK", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, там посоветовали проверять запрашиваемые разрешения, так как если простая игра просит доступ к смс, контактам, микрофону и геолокации - это повод насторожиться. Также регулярно обновлять систему и приложения. В МВД пояснили, что обновления закрывают уязвимости. Отмечается, что можно использовать антивирус и анализатор приложений, а также включить резервное копирование, чтобы не потерять важные данные в случае блокировки устройства. "Если вам прислали APK-файл в мессенджере, по почте или вы нашли его "на просторах интернета" - в 99% случаев его лучше не устанавливать", - добавили в ведомстве.
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технологии, общество , санкт-петербург, ленинградская область, мвд
Технологии, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МВД
В МВД рассказали, как защитить смартфон от вирусов
МВД: запрет на загрузку из неизвестных источников поможет защитить смартфон от вирусов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. О способах защиты смартфона от вирусов рассказали в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Устанавливайте приложения только из официальных источников... Отключите установку из неизвестных источников. В настройках безопасности проверьте, чтобы запрет на установку из неизвестных источников был включен. Не ставьте "ломанные" игры и программы. Бесплатный сыр бывает только во вредоносном APK", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, там посоветовали проверять запрашиваемые разрешения, так как если простая игра просит доступ к смс, контактам, микрофону и геолокации - это повод насторожиться. Также регулярно обновлять систему и приложения. В МВД пояснили, что обновления закрывают уязвимости.
Отмечается, что можно использовать антивирус и анализатор приложений, а также включить резервное копирование, чтобы не потерять важные данные в случае блокировки устройства.
"Если вам прислали APK-файл в мессенджере, по почте или вы нашли его "на просторах интернета" - в 99% случаев его лучше не устанавливать", - добавили в ведомстве.