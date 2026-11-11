https://1prime.ru/20261111/smi-875104867.html
В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT
В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT - 11.11.2026, ПРАЙМ
В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT
Потребители в странах Персидского залива стали экономить на некоторых категориях товаров, поскольку эскалация вокруг Ирана поддерживает затраты на импорт, пишет | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:46+0300
2026-11-11T11:46+0300
2026-11-11T11:49+0300
мировая экономика
персидский залив
иран
дубай
financial times
pizza hut
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875104867.jpg?1794386987
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребители в странах Персидского залива стали экономить на некоторых категориях товаров, поскольку эскалация вокруг Ирана поддерживает затраты на импорт, пишет газета Financial Times. "Покупатели в странах Персидского залива сокращают расходы... Иранская война подрывает доверие и приводит к росту затрат на импорт, что усиливает давление на некоторые из крупнейших розничных групп региона после сокращения потока состоятельных туристов", - говорится в статье. Так, один из крупнейших местных операторов супермаркетов Lulu Retail ранее заявил, что "слабые настроения потребителей" негативно повлияли на продажи непродовольственных товаров, и сообщил о падении прибыли на 28% по итогам трех кварталов года. А доходы Majid Al Futtaim, франчайзи розничной Carrefour, снизились за первое полугодие на 6%, указывается в статье. Источники сообщили изданию, что конгломерат Majid Al Futtaim уволил сотни сотрудников в этом году. А собеседники из розничных магазинов указали газете, что многие дорогие магазины в торговых центрах Дубая отмечают сокращение числа состоятельных клиентов. В то же время сеть супермаркетов с более низкими ценами Union Coop зафиксировала годовой рост чистой прибыли за первые три квартала, также указывается в материале. А прибыль Americana Restaurants, оператора сетей быстрого питания, таких как Pizza Hut и Taco Bell, выросла за тот же период на 60%, указывается в статье. Источник в руководстве группы указывает, что клиенты все чаще выбирают более доступные по цене заведения из-за снижения располагаемых доходов, сообщается в материале.
персидский залив
иран
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, персидский залив, иран, дубай, financial times, pizza hut
Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, Дубай, Financial Times, Pizza Hut
В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT
FT: потребители в странах Персидского залива стали экономить из-за эскалации вокруг Ирана
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребители в странах Персидского залива стали экономить на некоторых категориях товаров, поскольку эскалация вокруг Ирана поддерживает затраты на импорт, пишет газета Financial Times.
"Покупатели в странах Персидского залива сокращают расходы... Иранская война подрывает доверие и приводит к росту затрат на импорт, что усиливает давление на некоторые из крупнейших розничных групп региона после сокращения потока состоятельных туристов", - говорится в статье.
Так, один из крупнейших местных операторов супермаркетов Lulu Retail ранее заявил, что "слабые настроения потребителей" негативно повлияли на продажи непродовольственных товаров, и сообщил о падении прибыли на 28% по итогам трех кварталов года. А доходы Majid Al Futtaim, франчайзи розничной Carrefour, снизились за первое полугодие на 6%, указывается в статье.
Источники сообщили изданию, что конгломерат Majid Al Futtaim уволил сотни сотрудников в этом году. А собеседники из розничных магазинов указали газете, что многие дорогие магазины в торговых центрах Дубая отмечают сокращение числа состоятельных клиентов.
В то же время сеть супермаркетов с более низкими ценами Union Coop зафиксировала годовой рост чистой прибыли за первые три квартала, также указывается в материале. А прибыль Americana Restaurants, оператора сетей быстрого питания, таких как Pizza Hut и Taco Bell, выросла за тот же период на 60%, указывается в статье.
Источник в руководстве группы указывает, что клиенты все чаще выбирают более доступные по цене заведения из-за снижения располагаемых доходов, сообщается в материале.