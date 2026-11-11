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В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT

В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT - 11.11.2026, ПРАЙМ

В странах Персидского залива стали экономить на некоторых товарах, пишет FT

Потребители в странах Персидского залива стали экономить на некоторых категориях товаров, поскольку эскалация вокруг Ирана поддерживает затраты на импорт, пишет | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:46+0300

2026-11-11T11:46+0300

2026-11-11T11:49+0300

мировая экономика

персидский залив

иран

дубай

financial times

pizza hut

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875104867.jpg?1794386987

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Потребители в странах Персидского залива стали экономить на некоторых категориях товаров, поскольку эскалация вокруг Ирана поддерживает затраты на импорт, пишет газета Financial Times. "Покупатели в странах Персидского залива сокращают расходы... Иранская война подрывает доверие и приводит к росту затрат на импорт, что усиливает давление на некоторые из крупнейших розничных групп региона после сокращения потока состоятельных туристов", - говорится в статье. Так, один из крупнейших местных операторов супермаркетов Lulu Retail ранее заявил, что "слабые настроения потребителей" негативно повлияли на продажи непродовольственных товаров, и сообщил о падении прибыли на 28% по итогам трех кварталов года. А доходы Majid Al Futtaim, франчайзи розничной Carrefour, снизились за первое полугодие на 6%, указывается в статье. Источники сообщили изданию, что конгломерат Majid Al Futtaim уволил сотни сотрудников в этом году. А собеседники из розничных магазинов указали газете, что многие дорогие магазины в торговых центрах Дубая отмечают сокращение числа состоятельных клиентов. В то же время сеть супермаркетов с более низкими ценами Union Coop зафиксировала годовой рост чистой прибыли за первые три квартала, также указывается в материале. А прибыль Americana Restaurants, оператора сетей быстрого питания, таких как Pizza Hut и Taco Bell, выросла за тот же период на 60%, указывается в статье. Источник в руководстве группы указывает, что клиенты все чаще выбирают более доступные по цене заведения из-за снижения располагаемых доходов, сообщается в материале.

персидский залив

иран

дубай

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мировая экономика, персидский залив, иран, дубай, financial times, pizza hut