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В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря
В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря
Депутаты городского собрания Сочи поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога до конца 2026 года санаториев и детских лагерей... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:48+0300
2026-11-11T15:48+0300
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туризм
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сочи
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КРАСНОДАР, 11 ноя – ПРАЙМ. Депутаты городского собрания Сочи поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога до конца 2026 года санаториев и детских лагерей города-курорта, сообщает пресс-служба ведомства.
"Депутаты поддержали решение об освобождении уплаты туристического налога с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года налогоплательщиков в типах средств размещения "санаторий", включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, а также налогоплательщиков, в отношении услуг по временному проживанию в организациях отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении на сайте городского собрания.
В настоящее время на территории Сочи плательщиками туристического налога являются 47 санаторно–курортных организаций. Предоставление льготы позволит снизить налоговую нагрузку, сохранить рабочие мест, а также повысит конкурентоспособность и спрос, отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2027 году ставку туристического налога для всех отелей и санаториев курорта не увеличат и оставят в размере 2%.
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туризм, бизнес, сочи
В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря
В Сочи освободили от уплаты туристического налога санатории и детские лагеря
КРАСНОДАР, 11 ноя – ПРАЙМ. Депутаты городского собрания Сочи поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога до конца 2026 года санаториев и детских лагерей города-курорта, сообщает пресс-служба ведомства.
"Депутаты поддержали решение об освобождении уплаты туристического налога с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года налогоплательщиков в типах средств размещения "санаторий", включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, а также налогоплательщиков, в отношении услуг по временному проживанию в организациях отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении на сайте городского собрания.
В настоящее время на территории Сочи плательщиками туристического налога являются 47 санаторно–курортных организаций. Предоставление льготы позволит снизить налоговую нагрузку, сохранить рабочие мест, а также повысит конкурентоспособность и спрос, отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2027 году ставку туристического налога для всех отелей и санаториев курорта не увеличат и оставят в размере 2%.