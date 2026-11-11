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В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря

В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Сочи освободили от туристического налога санатории и детские лагеря

Депутаты городского собрания Сочи поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога до конца 2026 года санаториев и детских лагерей... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:48+0300

2026-11-11T15:48+0300

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КРАСНОДАР, 11 ноя – ПРАЙМ. Депутаты городского собрания Сочи поддержали решение об освобождении от уплаты туристического налога до конца 2026 года санаториев и детских лагерей города-курорта, сообщает пресс-служба ведомства. "Депутаты поддержали решение об освобождении уплаты туристического налога с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года налогоплательщиков в типах средств размещения "санаторий", включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, а также налогоплательщиков, в отношении услуг по временному проживанию в организациях отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении на сайте городского собрания. В настоящее время на территории Сочи плательщиками туристического налога являются 47 санаторно–курортных организаций. Предоставление льготы позволит снизить налоговую нагрузку, сохранить рабочие мест, а также повысит конкурентоспособность и спрос, отметили в пресс-службе. Уточняется, что в 2027 году ставку туристического налога для всех отелей и санаториев курорта не увеличат и оставят в размере 2%.

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туризм, бизнес, сочи