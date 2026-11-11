https://1prime.ru/20261111/sojuzmoloko-875100402.html

В России растет спрос на сыры и творог

В России растет спрос на сыры и творог - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России растет спрос на сыры и творог

Структура спроса на молочную продукцию в России в последнее время меняется в сторону роста потребления сыров и творога, при этом есть большая конкуренция в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:38+0300

2026-11-11T10:38+0300

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бизнес

россия

новосибирск

союзмолоко

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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Структура спроса на молочную продукцию в России в последнее время меняется в сторону роста потребления сыров и творога, при этом есть большая конкуренция в производстве сыров, заявил генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. "Мы, в принципе, видим, что с точки зрения рынка спрос на молоко и молочные категории внутри страны растет. Меняется структура спроса. Растут такие категории, как сыры, как творог", - сказал он на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске. По словам Белова, также очень активно развивается сегмент Horeca и готовой еды. Его доля в потреблении молочной продукции, отметил он, достигает уже 30-40%. "И, скорее всего, такая тенденция сохранится. Будет меняться структура, будут меняться каналы продажи, спроса... На сей день сейчас на сыры перерабатывается в России порядка 15% молока. Очень серьезная конкуренция с нашими белорусскими соседями", - добавил эксперт.

новосибирск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, новосибирск, союзмолоко