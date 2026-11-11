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В России растет спрос на сыры и творог - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В России растет спрос на сыры и творог
В России растет спрос на сыры и творог - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России растет спрос на сыры и творог
Структура спроса на молочную продукцию в России в последнее время меняется в сторону роста потребления сыров и творога, при этом есть большая конкуренция в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:38+0300
2026-11-11T10:43+0300
бизнес
россия
новосибирск
союзмолоко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875100402.jpg?1794382997
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Структура спроса на молочную продукцию в России в последнее время меняется в сторону роста потребления сыров и творога, при этом есть большая конкуренция в производстве сыров, заявил генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. "Мы, в принципе, видим, что с точки зрения рынка спрос на молоко и молочные категории внутри страны растет. Меняется структура спроса. Растут такие категории, как сыры, как творог", - сказал он на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске. По словам Белова, также очень активно развивается сегмент Horeca и готовой еды. Его доля в потреблении молочной продукции, отметил он, достигает уже 30-40%. "И, скорее всего, такая тенденция сохранится. Будет меняться структура, будут меняться каналы продажи, спроса... На сей день сейчас на сыры перерабатывается в России порядка 15% молока. Очень серьезная конкуренция с нашими белорусскими соседями", - добавил эксперт.
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бизнес, россия, новосибирск, союзмолоко
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, Союзмолоко
10:38 11.11.2026 (обновлено: 10:43 11.11.2026)
 
В России растет спрос на сыры и творог

"Союзмолоко": в России растет спрос на сыры и творог

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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Структура спроса на молочную продукцию в России в последнее время меняется в сторону роста потребления сыров и творога, при этом есть большая конкуренция в производстве сыров, заявил генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов.
"Мы, в принципе, видим, что с точки зрения рынка спрос на молоко и молочные категории внутри страны растет. Меняется структура спроса. Растут такие категории, как сыры, как творог", - сказал он на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске.
По словам Белова, также очень активно развивается сегмент Horeca и готовой еды. Его доля в потреблении молочной продукции, отметил он, достигает уже 30-40%.
"И, скорее всего, такая тенденция сохранится. Будет меняться структура, будут меняться каналы продажи, спроса... На сей день сейчас на сыры перерабатывается в России порядка 15% молока. Очень серьезная конкуренция с нашими белорусскими соседями", - добавил эксперт.
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКСоюзмолоко
 
 
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