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В Соцфонде рассказали о разнице между самой высокой и низкой пенсией
В Соцфонде рассказали о разнице между самой высокой и низкой пенсией - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о разнице между самой высокой и низкой пенсией
Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в октябре 2026 года среди работающих пенсионеров составила более 22 тысяч рублей,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T05:02+0300
2026-11-11T05:02+0300
2026-11-11T05:02+0300
россия
чукотка
дагестан
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в октябре 2026 года среди работающих пенсионеров составила более 22 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 39 732 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в октябре жители получали в среднем 17 618 рублей. Таким образом, разрыв составил 22 114 рублей.
Средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.
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россия, чукотка, дагестан
РОССИЯ, Чукотка, Дагестан
В Соцфонде рассказали о разнице между самой высокой и низкой пенсией
Разница между самой высокой и низкой пенсией по регионам составила более 22 тысяч рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в октябре 2026 года среди работающих пенсионеров составила более 22 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 39 732 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в октябре жители получали в среднем 17 618 рублей. Таким образом, разрыв составил 22 114 рублей.
Средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.