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Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию

Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию - 11.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию

Совет директоров Fix Price, одной из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен, рекомендовали дивиденды по итогам трех первых кварталов года - в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:48+0300

2026-11-11T10:48+0300

2026-11-11T10:55+0300

бизнес

финансы

белоруссия

казахстан

латвия

fix price

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price, одной из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен, рекомендовали дивиденды по итогам трех первых кварталов года - в размере 10 копеек на акцию, в сумме 10 миллиардов рублей, сообщила компания. "Решения совета директоров (наблюдательного совета)… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2026 года в денежной форме. Направить на выплату дивидендов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, в расчете на одну обыкновенную акцию общества - 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов запланировано на 16 декабря. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и ОАЭ. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.

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бизнес, финансы, белоруссия, казахстан, латвия, fix price