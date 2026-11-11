https://1prime.ru/20261111/sovet-875101535.html
Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию
Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию - 11.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию
Совет директоров Fix Price, одной из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен, рекомендовали дивиденды по итогам трех первых кварталов года - в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:48+0300
2026-11-11T10:48+0300
2026-11-11T10:55+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price, одной из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен, рекомендовали дивиденды по итогам трех первых кварталов года - в размере 10 копеек на акцию, в сумме 10 миллиардов рублей, сообщила компания. "Решения совета директоров (наблюдательного совета)… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2026 года в денежной форме. Направить на выплату дивидендов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, в расчете на одну обыкновенную акцию общества - 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов запланировано на 16 декабря. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и ОАЭ. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.
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бизнес, финансы, белоруссия, казахстан, латвия, fix price
Бизнес, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЛАТВИЯ, Fix Price
Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды в 10 копеек на акцию
Совет директоров Fix Price рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь в 10 копеек на акцию
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price, одной из крупнейших в России сетей магазинов фиксированных цен, рекомендовали дивиденды по итогам трех первых кварталов года - в размере 10 копеек на акцию, в сумме 10 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)… Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2026 года в денежной форме. Направить на выплату дивидендов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, в расчете на одну обыкновенную акцию общества - 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов запланировано на 16 декабря.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и ОАЭ. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.