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Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации - 11.11.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации
Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:52+0300
2026-11-11T16:52+0300
рынок
финансы
россия
совкомбанк
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875122844.jpg?1794405147
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов будет привязана к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 500 базисных пунктов. Условия выпуска предусматривают call-опцион через пять лет - с даты окончания 61-го купонного периода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, финансы, россия, совкомбанк, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Совкомбанк, Банк России
16:52 11.11.2026
 
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации

Совкомбанк 17 ноября соберет заявки на субординированные облигации на 10 миллиардов рублей

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка купонов будет привязана к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 500 базисных пунктов.
Условия выпуска предусматривают call-опцион через пять лет - с даты окончания 61-го купонного периода.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
 
РынокФинансыРОССИЯСовкомбанкБанк России
 
 
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