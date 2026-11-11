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Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации

Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации - 11.11.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации

Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:52+0300

2026-11-11T16:52+0300

2026-11-11T16:52+0300

рынок

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов будет привязана к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 500 базисных пунктов. Условия выпуска предусматривают call-опцион через пять лет - с даты окончания 61-го купонного периода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, совкомбанк, банк россии