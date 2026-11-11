https://1prime.ru/20261111/sovkombank--875122844.html
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации - 11.11.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации
Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:52+0300
2026-11-11T16:52+0300
2026-11-11T16:52+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов будет привязана к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 500 базисных пунктов. Условия выпуска предусматривают call-опцион через пять лет - с даты окончания 61-го купонного периода. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.
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рынок, финансы, россия, совкомбанк, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Совкомбанк, Банк России
Совкомбанк соберет заявки на субординированные облигации
Совкомбанк 17 ноября соберет заявки на субординированные облигации на 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк планирует 17 ноября собрать заявки инвесторов на субординированные облигации с переменным купоном объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Банк намерен разместить семилетние облигации серии T2-02 с ежемесячными купонами. Номинал облигации - 100 миллионов рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка купонов будет привязана к ключевой ставке Банка России
плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 500 базисных пунктов.
Условия выпуска предусматривают call-опцион через пять лет - с даты окончания 61-го купонного периода.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 ноября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.