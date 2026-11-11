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Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего
Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего - 11.11.2026, ПРАЙМ
Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего
Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше средних значений прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:47+0300
2026-11-11T18:47+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше средних значений прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Спрос на наличные деньги в октябре, как и месяцем ранее, был несколько выше средних значений прошлых лет. Доля наличных денег в денежной массе составила 15,4% (на 1 октября 2026: 15,3%)", - говорится там. Отмечается, что средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в октябре увеличилась до 6,5 триллиона рублей (в сентябре 5,8 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 0,6 триллиона рублей. Спрос на кредиты Банка России постоянного действия в рамках основного механизма значительно не изменился, уточняет регулятор. "Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России в среднем за декабрьский период усреднения текущего года составляет 8-9,2 триллиона рублей. Структурный дефицит ликвидности за этот период оценивается в диапазоне 4-5,2 триллиона рублей", - сообщается в комментарии.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
18:47 11.11.2026
 
Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего

ЦБ: спрос на наличные деньги в России в октябре был выше средних значений прошлых лет

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше средних значений прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"Спрос на наличные деньги в октябре, как и месяцем ранее, был несколько выше средних значений прошлых лет. Доля наличных денег в денежной массе составила 15,4% (на 1 октября 2026: 15,3%)", - говорится там.
Отмечается, что средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в октябре увеличилась до 6,5 триллиона рублей (в сентябре 5,8 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 0,6 триллиона рублей.
Спрос на кредиты Банка России постоянного действия в рамках основного механизма значительно не изменился, уточняет регулятор.
"Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России в среднем за декабрьский период усреднения текущего года составляет 8-9,2 триллиона рублей. Структурный дефицит ликвидности за этот период оценивается в диапазоне 4-5,2 триллиона рублей", - сообщается в комментарии.
 
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