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Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего

Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего - 11.11.2026, ПРАЙМ

Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше среднего

Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше средних значений прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спрос на наличные деньги в России в октябре был несколько выше средних значений прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "Спрос на наличные деньги в октябре, как и месяцем ранее, был несколько выше средних значений прошлых лет. Доля наличных денег в денежной массе составила 15,4% (на 1 октября 2026: 15,3%)", - говорится там. Отмечается, что средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в октябре увеличилась до 6,5 триллиона рублей (в сентябре 5,8 триллиона рублей) вслед за ростом структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 0,6 триллиона рублей. Спрос на кредиты Банка России постоянного действия в рамках основного механизма значительно не изменился, уточняет регулятор. "Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России в среднем за декабрьский период усреднения текущего года составляет 8-9,2 триллиона рублей. Структурный дефицит ликвидности за этот период оценивается в диапазоне 4-5,2 триллиона рублей", - сообщается в комментарии.

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