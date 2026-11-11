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Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за 10 месяцев выросли на 5,1%
Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за 10 месяцев выросли на 5,1% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за 10 месяцев выросли на 5,1%
Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за январь-октябрь выросли на 5,1%, юрлиц – на 16,9%, сообщает банк. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:11+0300
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банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за январь-октябрь выросли на 5,1%, юрлиц – на 16,9%, сообщает банк. "Средства физических лиц выросли на 0,5% за месяц и на 5,1% с начала года (без учета валютной переоценки) до 34,8 триллиона рублей", - говорится в сообщении. "Средства юридических лиц увеличились на 3,0% за месяц и 16,9% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 триллиона рублей", - также сообщает банк.
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банки, финансы, сбербанк
Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за 10 месяцев выросли на 5,1%
Средства физлиц в Сбербанке за январь-октябрь выросли на 5,1%, юрлиц – на 16,9%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средства физлиц в Сбербанке по РСБУ за январь-октябрь выросли на 5,1%, юрлиц – на 16,9%, сообщает банк.
"Средства физических лиц выросли на 0,5% за месяц и на 5,1% с начала года (без учета валютной переоценки) до 34,8 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
"Средства юридических лиц увеличились на 3,0% за месяц и 16,9% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 триллиона рублей", - также сообщает банк.