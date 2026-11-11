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Минфин США может разрешить покупку подсанкционных танкеров

Минфин США может разрешить покупку подсанкционных танкеров - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минфин США может разрешить покупку подсанкционных танкеров

Министерство финансов США может разрешить компаниям выкупать суда, находящиеся под санкциями, и возвращать их в легальную судоходную отрасль в каждом конкретном | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:46+0300

2026-11-11T10:46+0300

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США может разрешить компаниям выкупать суда, находящиеся под санкциями, и возвращать их в легальную судоходную отрасль в каждом конкретном случае, сообщает Platts со ссылкой на источники."Министерство финансов может рассматривать предложения от законных участников судоходной отрасли о покупке и возвращении судов теневого флота в легальную судоходную отрасль в индивидуальном порядке. Такой подход гарантирует, что ни одно лицо, находящееся под санкциями, не получит никакой выгоды, и сокращает общий размер флота, одновременно помогая снизить давление на мировой энергетический рынок", — заявил представитель США изданию.По словам источника, знакомого с ситуацией, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) рассматривает легализацию покупки 50–80 танкеров, находящихся под санкциями, но принадлежащих компаниям, не подпадающим под ограничения. Около 20–30 владельцев могут быть готовы действовать быстро.Согласно отчету S&P Global Commodities at Sea от 29 октября, на конец сентября под санкциями США, Великобритании или ЕС находились в общей сложности 1225 танкеров, из них 560 — под санкциями США. В 2026 году 41 танкер-носитель сырой нефти из "теневого флота" начал перевозки в соответствии с требованиями по состоянию на 20 октября, причем 68% из них до сих пор полностью соответствуют требованиям против 17,5% в 2025 году. Переход к соблюдению требований был особенно заметен в третьем квартале, когда резко выросла прибыль основных танкерных перевозок: средняя стоимость фрахта VLCC между Персидским заливом и Китаем в сентябре составила около 197 долларов за тонну, что на 77% больше, чем в августе.

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бизнес, сша, минфин сша, ес, великобритания, мировая экономика, персидский залив