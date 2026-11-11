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Страны АСЕАН заинтересованы в импорте российской продукции халяль

Страны АСЕАН заинтересованы в импорте российской продукции халяль - 11.11.2026, ПРАЙМ

Страны АСЕАН заинтересованы в импорте российской продукции халяль

Страны АСЕАН, где проживает самое многочисленное мусульманское население, заинтересованы в импорте российской продукции халяль, заявил РИА Новости генеральный... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:19+0300

2026-11-11T21:19+0300

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Страны АСЕАН, где проживает самое многочисленное мусульманское население, заинтересованы в импорте российской продукции халяль, заявил РИА Новости генеральный директор международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. "Несмотря на турбулентные времена, индустрия халяль в России динамично развивается, особенно в сегменте ее экспорта",- сказал он в кулуарах второго съезда ассоциации "Национальный союз производителей продукции и услуг халяль" в Московской соборной мечети. "К ключевым странам-импортерам российской халяльной продукции, таким как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Кувейт, готовы присоединиться государства АСЕАН, где проживает самое большое количество мусульман. Достаточно назвать лишь одну Индонезию, население которой равно почти 300 миллионов человек",- добавил собеседник агентства. По его словам, заинтересованность в импорте халяльной продукции выразили представители стран АСЕАН, с которыми велись переговоры во время недавнего Глобального саммита халяль в Малайзии. Газизов напомнил, что в прошлом году Россия экспортировала халяльной продукции на сумму в 388 миллионов долларов. Речь в основном идет об экспорте из России за рубеж мяса курицы, индейки, а также полуфабрикатов из мяса этих птиц.

саудовская аравия

оаэ

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россия, бизнес, саудовская аравия, оаэ, иран, асеан