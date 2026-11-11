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ВБ: развивающиеся страны столкнутся с нехваткой 800 миллионов рабочих мест

ВБ: развивающиеся страны столкнутся с нехваткой 800 миллионов рабочих мест - 11.11.2026, ПРАЙМ

ВБ: развивающиеся страны столкнутся с нехваткой 800 миллионов рабочих мест

Страны с развивающейся экономикой столкнутся с нехваткой 800 миллионов рабочих мест в ближайшие 15 лет, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:01+0300

2026-11-11T14:01+0300

2026-11-11T14:01+0300

мировая экономика

всемирный банк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Страны с развивающейся экономикой столкнутся с нехваткой 800 миллионов рабочих мест в ближайшие 15 лет, передает информационное агентство Блумберг со ссылкой на данные Всемирного банка. "Развивающиеся страны столкнутся с разрывом занятости в 800 миллионов рабочих мест в течение следующих 15 лет, так как новое поколение молодых людей достигнет трудоспособного возраста, а возможности стран для решения этой проблемы ограничены, согласно данным Всемирного банка", - говорится в сообщении. В течение этого периода примерно 1,2 миллиарда человек достигнут 18-летнего возраста, при этом прогнозируется, что эти страны смогут создать лишь около 400 миллионов рабочих мест, сказал президент Всемирного банка Аджай Банга (Ajay Banga), слова которого приводит Блумберг. Странам с развивающейся экономикой необходимо создать более эффективные модели развития для того, чтобы повысить устойчивость к изменению климата, защитить береговые линии, обеспечить урожай и предоставить инфраструктуру, способную устоять перед суровыми погодными условиями, приводит агентство мнение президента Всемирного банка.

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мировая экономика, всемирный банк