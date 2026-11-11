https://1prime.ru/20261111/struktury-875132339.html

Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона"

Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона"

Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон", сообщила пресс-служба маркетплейса. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:04+0300

2026-11-11T21:04+0300

2026-11-11T21:04+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон", сообщила пресс-служба маркетплейса. "МКПАО "Озон" (далее "Ozon", "Компания" или "Группа") сообщает о получении уведомления от АО "О23", которому принадлежит 34,95% акций Ozon, об утрате структурами Александра Чачава контроля над АО "О23", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что Александр Чачава и подконтрольные ему структуры теперь не владеют 75 628 658 акциями "Озона", принадлежащими АО "О23". "Согласно уведомлению, у АО "О23" отсутствует новый контролирующий акционер", - добавили там. Изменения в структуре акционерного владения не окажут влияния на операционную деятельность группы, подытожили в пресс-службе маркетплейса.

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