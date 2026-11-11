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Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона" - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона"
Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона"
Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон", сообщила пресс-служба маркетплейса. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:04+0300
2026-11-11T21:04+0300
акции
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озон
ozon
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон", сообщила пресс-служба маркетплейса. "МКПАО "Озон" (далее "Ozon", "Компания" или "Группа") сообщает о получении уведомления от АО "О23", которому принадлежит 34,95% акций Ozon, об утрате структурами Александра Чачава контроля над АО "О23", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что Александр Чачава и подконтрольные ему структуры теперь не владеют 75 628 658 акциями "Озона", принадлежащими АО "О23". "Согласно уведомлению, у АО "О23" отсутствует новый контролирующий акционер", - добавили там. Изменения в структуре акционерного владения не окажут влияния на операционную деятельность группы, подытожили в пресс-службе маркетплейса.
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акции, россия, озон, ozon
Акции, РОССИЯ, Озон, Ozon
21:04 11.11.2026
 
Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% "Озона"

Структуры Чачавы утратили контроль над АО "О23", владеющей 34,95% акций "Озона"

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО "О23", которая владеет 34,95% акций МКПАО "Озон", сообщила пресс-служба маркетплейса.
"МКПАО "Озон" (далее "Ozon", "Компания" или "Группа") сообщает о получении уведомления от АО "О23", которому принадлежит 34,95% акций Ozon, об утрате структурами Александра Чачава контроля над АО "О23", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Александр Чачава и подконтрольные ему структуры теперь не владеют 75 628 658 акциями "Озона", принадлежащими АО "О23".
"Согласно уведомлению, у АО "О23" отсутствует новый контролирующий акционер", - добавили там.
Изменения в структуре акционерного владения не окажут влияния на операционную деятельность группы, подытожили в пресс-службе маркетплейса.
 
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