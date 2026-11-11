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Кандидат наук рассказала о строительных технологиях будущего для Арктики

Кандидат наук рассказала о строительных технологиях будущего для Арктики - 11.11.2026, ПРАЙМ

Кандидат наук рассказала о строительных технологиях будущего для Арктики

Студенты самого северного в России вуза в Норильске - Заполярного государственного университета (ЗГУ) - наравне с учеными всего мира предлагают свои решения для | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:54+0300

2026-11-11T10:54+0300

2026-11-11T10:59+0300

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цум

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НОРИЛЬСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Студенты самого северного в России вуза в Норильске - Заполярного государственного университета (ЗГУ) - наравне с учеными всего мира предлагают свои решения для будущего строительства в Арктике в условиях потепления климата, в числе которых возведение зданий высоко над землей, использование более легких материалов и другие идеи, рассказала РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры строительства и теплогазоводоснабжения ЗГУ Ольга Рысева. Норильск – город в Красноярском крае, ставший в советские годы пионером в строительстве на многолетней мерзлоте. Внедренные здесь технологии использовались по всему СССР. Примерно 65% территории России находится на территории с многолетней мерзлотой, которая оттаивает не только из-за климатических изменений, но и последствий деятельности человека, что требует новых решений в строительстве. Студенты ЗГУ предлагают свои проекты, которые, по мнению Рысевой, имеют хорошие перспективы. "Они предлагают при новом строительстве поднимать здание над землей минимум на 3-4 метра на колоннах, чтобы минимизировать теплоотдачу от зданий на поверхность грунта – так в Москве построили ЦУМ, правда, там из-за тесноты. Нам нужно отказаться от очень тяжелых высотных зданий, и переходить на новые строительные материалы, более легкие комплексные конструкции, но не менее надежные", - рассказала Рысева. По ее словам, среди студенческих предложений, которые могут стать научными разработками – использование новых строительных материалов, менее весомых, чем бетонные панели, но таких же эффективных по теплопроводности. Также предлагается изменить технологию устройства отмостки возле зданий, чтобы предотвратить размывание грунтов под фундаментами, шире использовать отходы металлургического производства для разработки водонепроницаемых покрытий, выдвигаются и другие идеи. При этом, по мнению собеседника агентства, время и условия вынуждают не только использовать новые материалы и конструкции, но и готовить специалистов новых профилей. "Нам сейчас в высшей школе не хватает подготовки специалистов по геотехнической безопасности арктических территорий, геокриологов, геогидрологов, которые бы профессионально занимались особенностями эксплуатации оснований на многолетнемерзлых грунтах. А такие специальности у нас практически исчезли, увы. Ведь геокриологи раньше не были нужны в таких количествах, их в стране единицы", - отмечает Рысева. Что касается нынешних студенческих идей, то они вполне возможно найдут применение в недалеком будущем, уже сейчас компании в Норильске готовы всерьез рассмотреть ряд их предложений. По мнению же самой Рысевой, сейчас так же важно не столько начинать новое строительство, сколько обновить старый жилищный фонд путем модернизации – многие здания, построенные в советские годы, прочно и надежно стоят на своих фундаментах.

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арктика

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , норильск, арктика, красноярский край, цум