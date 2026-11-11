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Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"
Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"
Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), разорившегося... | 11.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), разорившегося экс-производителя водки "Байкал", "Славянская" и "Нерпа", о прекращении производства по иску к нему от Федеральной налоговой службы (ФНС) России на сумму более 6,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец – управление Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области – требует признать московское ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с АПК более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за "Альфа Люксом". По данным ЕГРЮЛ, на момент подачи иска в августе 2024 года АПК с уставным капиталом 80 миллионов рублей владел его гендиректор Максим Стахов. Представитель Стахова, привлеченного к делу третьим лицом, на заседании в среду заявил, что решение по иску ФНС к АПК будет неисполнимым, так как конкурсное производство в отношении АПК завершено, имущество реализовано, денежные средства распределены между кредиторами. Представители ФНС и АПК в суде не пришли. Суд обязал истца и третье лицо "Альфа Люкс" представить к следующему заседанию позиции по вопросу прекращения дела. В материалах дела говорится, что ООО "Альфа Люкс", по мнению ФНС, с целью уклонения от уплаты налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо, АПК. Арбитражный суд Москвы в октябре завершил процедуру банкротства АПК. В реестр требований ее кредиторов были включены требования почти на 10,1 миллиарда рублей, из них погашены были только требования ФНС на сумму около 3 миллионов. Суд в августе взыскал со Стахова около 9,2 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам АПК.
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Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"
Суд рассмотрит заявление о прекращении дела по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), разорившегося экс-производителя водки "Байкал", "Славянская" и "Нерпа", о прекращении производства по иску к нему от Федеральной налоговой службы (ФНС) России на сумму более 6,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец – управление Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области – требует признать московское ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с АПК более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за "Альфа Люксом".
По данным ЕГРЮЛ, на момент подачи иска в августе 2024 года АПК с уставным капиталом 80 миллионов рублей владел его гендиректор Максим Стахов.
Представитель Стахова, привлеченного к делу третьим лицом, на заседании в среду заявил, что решение по иску ФНС к АПК будет неисполнимым, так как конкурсное производство в отношении АПК завершено, имущество реализовано, денежные средства распределены между кредиторами.
Представители ФНС и АПК в суде не пришли. Суд обязал истца и третье лицо "Альфа Люкс" представить к следующему заседанию позиции по вопросу прекращения дела.
В материалах дела говорится, что ООО "Альфа Люкс", по мнению ФНС, с целью уклонения от уплаты налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо, АПК.
Арбитражный суд Москвы в октябре завершил процедуру банкротства АПК. В реестр требований ее кредиторов были включены требования почти на 10,1 миллиарда рублей, из них погашены были только требования ФНС на сумму около 3 миллионов.
Суд в августе взыскал со Стахова около 9,2 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам АПК.