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Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"

Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Суд может прекратить дело по иску ФНС к экс-производителю водки "Байкал"

Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), разорившегося... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:33+0300

2026-11-11T12:33+0300

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в декабре рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК), разорившегося экс-производителя водки "Байкал", "Славянская" и "Нерпа", о прекращении производства по иску к нему от Федеральной налоговой службы (ФНС) России на сумму более 6,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец – управление Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области – требует признать московское ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с АПК более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за "Альфа Люксом". По данным ЕГРЮЛ, на момент подачи иска в августе 2024 года АПК с уставным капиталом 80 миллионов рублей владел его гендиректор Максим Стахов. Представитель Стахова, привлеченного к делу третьим лицом, на заседании в среду заявил, что решение по иску ФНС к АПК будет неисполнимым, так как конкурсное производство в отношении АПК завершено, имущество реализовано, денежные средства распределены между кредиторами. Представители ФНС и АПК в суде не пришли. Суд обязал истца и третье лицо "Альфа Люкс" представить к следующему заседанию позиции по вопросу прекращения дела. В материалах дела говорится, что ООО "Альфа Люкс", по мнению ФНС, с целью уклонения от уплаты налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо, АПК. Арбитражный суд Москвы в октябре завершил процедуру банкротства АПК. В реестр требований ее кредиторов были включены требования почти на 10,1 миллиарда рублей, из них погашены были только требования ФНС на сумму около 3 миллионов. Суд в августе взыскал со Стахова около 9,2 миллиарда рублей в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам АПК.

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