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Верховный суд вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о банкротстве - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о банкротстве
Верховный суд вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о банкротстве - 11.11.2026, ПРАЙМ
Верховный суд вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о банкротстве
Верховный суд России вернул компании "Норд", кредитору признанного банкротом ярославца Павла Дорофеева, ее заявление о пересмотре судебного акта высшей судебной | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:18+0300
2026-11-11T13:18+0300
бизнес
россия
финансы
ярославская область
вс рф
верховный суд
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России вернул компании "Норд", кредитору признанного банкротом ярославца Павла Дорофеева, ее заявление о пересмотре судебного акта высшей судебной инстанции, в котором компания была признана недобросовестно затягивавшей процедуру банкротства гражданина и на основании которого она впоследствии была за это оштрафована. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив заявление "Норда" о пересмотре определения Судебной коллегии по экономическим спорам по вновь открывшимся обстоятельствам, таких обстоятельств не установил и вернул заявление компании. Коллегия в августе приняла прецедентное решение, прекратив длившееся с 2018 года дело о банкротстве Дорофеева, так как признала, что оно умышленно затягивалось кредитором "Норд", чьи требования к должнику составляют 4,45 миллиона рублей. Так, по заявлениям "Норда" суд в течение нескольких лет рассматривал ряд обособленных споров, направленных якобы на выявление скрытого имущества должника. В частности, кредитор оспаривал покупку матерью Дорофеева двух транспортных средств. При этом рассмотрение спора длилось почти пять лет, за это время заседания по нему откладывались 42 раза, на часть заседаний не являлись представители самого "Норда". Еще два спора откладывались 17 и 15 раз. Коллегия признала действия кредитора "заведомо недобросовестными, направленными на преследование должника в целях принуждения его к выплате задолженности" и предложила арбитражному суду Ярославской области рассмотреть вопрос о штрафе для компании. Суд первой инстанции в октябре оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. В заявлении о пересмотре определения коллегии ВС РФ по вновь открывшимся обстоятельствам "Норд" сослался на постановление следователя от 14 октября, в котором сказано, что в действиях Дорофеева "усматриваются признаки преступления… в виде сокрытия имущества от кредиторов". В возбуждении дела следователь отказал в связи с истечением сроков уголовного преследования, указал "Норд". Судья ВС РФ Шилохвост, однако, установил, что в возбуждении дела отказано по иному основанию – в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Более того, сам Дорофеев возражал против отказа в возбуждении дела ввиду истечения срока, "в связи с чем прекращение уголовного преследования по такому основанию было невозможно", указал судья.
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бизнес, россия, финансы, ярославская область, вс рф, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Ярославская область, ВС РФ, Верховный суд
13:18 11.11.2026
 
Верховный суд вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о банкротстве

ВС вернул "Норду" заявление о пересмотре решения о затягивании процедуры банкротства

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России вернул компании "Норд", кредитору признанного банкротом ярославца Павла Дорофеева, ее заявление о пересмотре судебного акта высшей судебной инстанции, в котором компания была признана недобросовестно затягивавшей процедуру банкротства гражданина и на основании которого она впоследствии была за это оштрафована.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив заявление "Норда" о пересмотре определения Судебной коллегии по экономическим спорам по вновь открывшимся обстоятельствам, таких обстоятельств не установил и вернул заявление компании.
Коллегия в августе приняла прецедентное решение, прекратив длившееся с 2018 года дело о банкротстве Дорофеева, так как признала, что оно умышленно затягивалось кредитором "Норд", чьи требования к должнику составляют 4,45 миллиона рублей.
Так, по заявлениям "Норда" суд в течение нескольких лет рассматривал ряд обособленных споров, направленных якобы на выявление скрытого имущества должника. В частности, кредитор оспаривал покупку матерью Дорофеева двух транспортных средств.
При этом рассмотрение спора длилось почти пять лет, за это время заседания по нему откладывались 42 раза, на часть заседаний не являлись представители самого "Норда". Еще два спора откладывались 17 и 15 раз.
Коллегия признала действия кредитора "заведомо недобросовестными, направленными на преследование должника в целях принуждения его к выплате задолженности" и предложила арбитражному суду Ярославской области рассмотреть вопрос о штрафе для компании. Суд первой инстанции в октябре оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.
В заявлении о пересмотре определения коллегии ВС РФ по вновь открывшимся обстоятельствам "Норд" сослался на постановление следователя от 14 октября, в котором сказано, что в действиях Дорофеева "усматриваются признаки преступления… в виде сокрытия имущества от кредиторов". В возбуждении дела следователь отказал в связи с истечением сроков уголовного преследования, указал "Норд".
Судья ВС РФ Шилохвост, однако, установил, что в возбуждении дела отказано по иному основанию – в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. Более того, сам Дорофеев возражал против отказа в возбуждении дела ввиду истечения срока, "в связи с чем прекращение уголовного преследования по такому основанию было невозможно", указал судья.
 
БизнесРОССИЯФинансыЯрославская областьВС РФВерховный суд
 
 
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