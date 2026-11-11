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Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей
Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка взыскал около 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и ряда его... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:01+0300
2026-11-11T14:01+0300
финансы
бизнес
москва
альфа-банк
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка взыскал около 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и ряда его соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Апелляционная инстанция отклонила жалобу "Вератека" на принятое в июне решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Соответчиками "Вератека" в исковом заявлении указаны связанные с ним юрлица - ООО "Научно-производственное объединение "Сомэкс", ООО "Ньютон-Сервис", ООО "Вератек-Строй", ООО "Эласт-ПУ" и ООО "Верахим". Альфа-банк по двум факторинговым договорам с АО "Вератек" и ООО "Ньютон-Сервис" совершил за них платежи в пользу их контрагентов. Ответчики свои обязательства перед банком по компенсации платежей и уплате вознаграждения не исполнили, в связи с чем у первого из них образовалась задолженность в размере около 883 миллионов рублей, у второго – более 175 миллионов рублей. Суды взыскали эти суммы солидарно с них, а также их поручителей – остальных ответчиков. АО "Вератек" в феврале сообщало, что допустило просрочку исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости за 5-й купонный период по своим биржевым облигациям на сумму более 32 миллионов рублей. Группа компаний "Вератек" поставляет инжиниринговые услуги для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности и специализируется на реализации комплексных проектов строительства и модернизации добывающих предприятий, сообщает ее сайт.
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40
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финансы, бизнес, москва, альфа-банк
Финансы, Бизнес, МОСКВА, Альфа-банк
14:01 11.11.2026
 
Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей

Апелляция подтвердила взыскание 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и его соответчиков

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка взыскал около 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и ряда его соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционная инстанция отклонила жалобу "Вератека" на принятое в июне решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу.
Соответчиками "Вератека" в исковом заявлении указаны связанные с ним юрлица - ООО "Научно-производственное объединение "Сомэкс", ООО "Ньютон-Сервис", ООО "Вератек-Строй", ООО "Эласт-ПУ" и ООО "Верахим".
Альфа-банк по двум факторинговым договорам с АО "Вератек" и ООО "Ньютон-Сервис" совершил за них платежи в пользу их контрагентов. Ответчики свои обязательства перед банком по компенсации платежей и уплате вознаграждения не исполнили, в связи с чем у первого из них образовалась задолженность в размере около 883 миллионов рублей, у второго – более 175 миллионов рублей.
Суды взыскали эти суммы солидарно с них, а также их поручителей – остальных ответчиков.
АО "Вератек" в феврале сообщало, что допустило просрочку исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости за 5-й купонный период по своим биржевым облигациям на сумму более 32 миллионов рублей.
Группа компаний "Вератек" поставляет инжиниринговые услуги для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности и специализируется на реализации комплексных проектов строительства и модернизации добывающих предприятий, сообщает ее сайт.
 
ФинансыБизнесМОСКВААльфа-банк
 
 
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