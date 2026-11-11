https://1prime.ru/20261111/sud-875113874.html

Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей

Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание с "Вератека" 1,1 миллиарда рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка взыскал около 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и ряда его... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:01+0300

2026-11-11T14:01+0300

2026-11-11T14:01+0300

финансы

бизнес

москва

альфа-банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875113874.jpg?1794394889

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка взыскал около 1,1 миллиарда рублей с АО "Вератек" и ряда его соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Апелляционная инстанция отклонила жалобу "Вератека" на принятое в июне решение Арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. Соответчиками "Вератека" в исковом заявлении указаны связанные с ним юрлица - ООО "Научно-производственное объединение "Сомэкс", ООО "Ньютон-Сервис", ООО "Вератек-Строй", ООО "Эласт-ПУ" и ООО "Верахим". Альфа-банк по двум факторинговым договорам с АО "Вератек" и ООО "Ньютон-Сервис" совершил за них платежи в пользу их контрагентов. Ответчики свои обязательства перед банком по компенсации платежей и уплате вознаграждения не исполнили, в связи с чем у первого из них образовалась задолженность в размере около 883 миллионов рублей, у второго – более 175 миллионов рублей. Суды взыскали эти суммы солидарно с них, а также их поручителей – остальных ответчиков. АО "Вератек" в феврале сообщало, что допустило просрочку исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости за 5-й купонный период по своим биржевым облигациям на сумму более 32 миллионов рублей. Группа компаний "Вератек" поставляет инжиниринговые услуги для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности и специализируется на реализации комплексных проектов строительства и модернизации добывающих предприятий, сообщает ее сайт.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, москва, альфа-банк