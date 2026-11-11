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Верховный суд отказал "ТСК Мосэнерго" в требовании компенсации расходов

Верховный суд отказал "ТСК Мосэнерго" в требовании компенсации расходов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд отказал "ТСК Мосэнерго" в требовании компенсации расходов

Президиум Верховного суда России отказал ООО "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" ("ТСК Мосэнерго") в требовании взыскать компенсацию расходов за счет бюджета... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:02+0300

2026-11-11T18:02+0300

2026-11-11T18:02+0300

бизнес

московская область

игорь краснов

верховный суд

вс рф

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президиум Верховного суда России отказал ООО "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" ("ТСК Мосэнерго") в требовании взыскать компенсацию расходов за счет бюджета Московской области на сумму почти 74 миллиона рублей, следует из сообщения пресс-службы ВС РФ и судебных материалов. Президиум ВС РФ под председательством Игоря Краснова в среду рассмотрел спор о компенсации из бюджета расходов "ТСК Мосэнерго". Компания закупала тепловую энергию у производителя - ГРЭС-3 - и реализовывала ее населению по тарифам, утвержденным региональным комитетом по ценам и тарифам. Однако у ГРЭС-3 сменился собственник, который поднял стоимость ресурса на 72%. Тогда истец попросил власти предоставить субсидию, но получил отказ, поскольку к тому моменту уже передал тепловые сети новому владельцу и утратил статус теплоснабжающей организации. Согласно материалам, суд первой инстанции встал на сторону "ТСК Мосэнерго" и взыскал с бюджета региона почти 74 миллиона рублей, полагая, что уход с рынка не лишает права на возмещение расходов за период фактического оказания услуг. Апелляция и кассация иск отклонили. Однако коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с выводами первой инстанции. Тогда комитет по ценам и тарифам Подмосковья обратился с надзорной жалобой, отметив, что "ТСК Мосэнерго" могла компенсировать перерасход через тарифы на будущие годы. Президиум Верховного суда России признал доводы жалобы заслуживающими внимания и указал, что наличие специального правового регулирования в сфере отношений по поставке тепловой энергии потребителям обусловлено спецификой отрасли, которая выступает неотъемлемой частью системы жизнеобеспечения, предполагающей гарантированное предоставление публично значимых услуг. "Ведение хозяйственной деятельности в этой сфере требует от бизнеса высокой ответственности. Осознавая эту социальную нагрузку, общество "ТСК Мосэнерго" должно было понимать, что необходимый уровень прибыльности обеспечивается лишь в долгосрочной перспективе за счет будущих периодов регулирования. Следовательно, оно не имело разумных ожиданий относительно возможности получения соответствующего возмещения вскоре после возникновения разницы между фактическими и планируемыми расходами, тем более за счет бюджета", - указал Верховный суд.

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бизнес, московская область, игорь краснов, верховный суд, вс рф