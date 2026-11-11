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Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина

Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина - 11.11.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело о банкротстве бывшего гендиректора киностудии... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:32+0300

2026-11-11T18:32+0300

2026-11-11T18:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело о банкротстве бывшего гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Прекратить производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Пичугина Эдуарда Анатольевича", - говорится в определении арбитражного суда Петербурга. Согласно материалам дела, заявление о признании Пичугина банкротом в декабре 2023 года подала в арбитражный суд компания "Петровский Арт Лофт", которой Сбербанк по договору цессии переуступил права требования по кредиту с лимитом до 788 миллионов рублей, предоставленному в 2014 году компании "Интерком". В марте 2025 года арбитражный суд Петербурга в рамках другого судебного спора признал договор цессии недействительным, и право требования задолженности вернулось к Сбербанку. Пичугин как один из поручителей по кредиту в июле 2026 года полностью погасил задолженность перед банком, выплатив около 677 миллионов рублей, уточняется в материалах дела. При этом Сбербанк в настоящее время взыскивает около 924 миллионов рублей долга с группы ответчиков, в число которых входит и Пичугин, а также режиссер Федор Бондарчук и компания "Интерком", следует из материалов другого дела, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Слушания назначены на 9 декабря. Пичугин покинул пост главы Ленфильма в декабре 2019 года.

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бизнес, общество , ленфильм