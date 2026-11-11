Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/sud-875126965.html
Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина
Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина - 11.11.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело о банкротстве бывшего гендиректора киностудии... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:32+0300
2026-11-11T18:32+0300
бизнес
общество
ленфильм
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875126965.jpg?1794411129
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело о банкротстве бывшего гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Прекратить производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Пичугина Эдуарда Анатольевича", - говорится в определении арбитражного суда Петербурга. Согласно материалам дела, заявление о признании Пичугина банкротом в декабре 2023 года подала в арбитражный суд компания "Петровский Арт Лофт", которой Сбербанк по договору цессии переуступил права требования по кредиту с лимитом до 788 миллионов рублей, предоставленному в 2014 году компании "Интерком". В марте 2025 года арбитражный суд Петербурга в рамках другого судебного спора признал договор цессии недействительным, и право требования задолженности вернулось к Сбербанку. Пичугин как один из поручителей по кредиту в июле 2026 года полностью погасил задолженность перед банком, выплатив около 677 миллионов рублей, уточняется в материалах дела. При этом Сбербанк в настоящее время взыскивает около 924 миллионов рублей долга с группы ответчиков, в число которых входит и Пичугин, а также режиссер Федор Бондарчук и компания "Интерком", следует из материалов другого дела, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Слушания назначены на 9 декабря. Пичугин покинул пост главы Ленфильма в декабре 2019 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , ленфильм
Бизнес, Общество , Ленфильм
18:32 11.11.2026
 
Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора "Ленфильма" Пичугина

Суд прекратил дело о банкротстве экс-гендиректора киностудии "Ленфильм" Пичугина

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил дело о банкротстве бывшего гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Прекратить производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Пичугина Эдуарда Анатольевича", - говорится в определении арбитражного суда Петербурга.
Согласно материалам дела, заявление о признании Пичугина банкротом в декабре 2023 года подала в арбитражный суд компания "Петровский Арт Лофт", которой Сбербанк по договору цессии переуступил права требования по кредиту с лимитом до 788 миллионов рублей, предоставленному в 2014 году компании "Интерком".
В марте 2025 года арбитражный суд Петербурга в рамках другого судебного спора признал договор цессии недействительным, и право требования задолженности вернулось к Сбербанку.
Пичугин как один из поручителей по кредиту в июле 2026 года полностью погасил задолженность перед банком, выплатив около 677 миллионов рублей, уточняется в материалах дела.
При этом Сбербанк в настоящее время взыскивает около 924 миллионов рублей долга с группы ответчиков, в число которых входит и Пичугин, а также режиссер Федор Бондарчук и компания "Интерком", следует из материалов другого дела, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Слушания назначены на 9 декабря.
Пичугин покинул пост главы Ленфильма в декабре 2019 года.
 
БизнесОбществоЛенфильм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала