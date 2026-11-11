https://1prime.ru/20261111/surgut-875105522.html
В аэропорту Сургута ввели временные ограничения
В аэропорту Сургута ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сургута ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сургута, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:55+0300
2026-11-11T11:55+0300
2026-11-11T11:55+0300
бизнес
сургут
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сургута, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сургута. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, сургут, росавиация
Бизнес, СУРГУТ, Росавиация
В аэропорту Сургута ввели временные ограничения
В аэропорту Сургута ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов