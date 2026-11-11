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Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ

Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ

Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ

Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:24+0300

2026-11-11T12:24+0300

2026-11-11T12:24+0300

таиланд

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. По данным издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило сообщение о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Судно снабжало топливом рыболовный флот и затонуло примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип. "Командование немедленно направило патрульный катер T113 и патрульный самолет Do 228 для проведения поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении газеты. Военные также проверяют место затопления на наличие утечек топлива. Причина затопления и объем топлива на борту в публикации не уточняются.

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