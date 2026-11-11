https://1prime.ru/20261111/tanker-875107065.html
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ
Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:24+0300
2026-11-11T12:24+0300
2026-11-11T12:24+0300
таиланд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875107065.jpg?1794389064
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. По данным издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило сообщение о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Судно снабжало топливом рыболовный флот и затонуло примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип. "Командование немедленно направило патрульный катер T113 и патрульный самолет Do 228 для проведения поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении газеты. Военные также проверяют место затопления на наличие утечек топлива. Причина затопления и объем топлива на борту в публикации не уточняются.
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ
The Nation: танкер Venus 14 затонул у берегов Таиланда, шесть моряков пропали без вести
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation.
По данным издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило сообщение о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Судно снабжало топливом рыболовный флот и затонуло примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип.
"Командование немедленно направило патрульный катер T113 и патрульный самолет Do 228 для проведения поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении газеты.
Военные также проверяют место затопления на наличие утечек топлива.
Причина затопления и объем топлива на борту в публикации не уточняются.