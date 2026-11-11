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Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ
Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:24+0300
2026-11-11T12:24+0300
таиланд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875107065.jpg?1794389064
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation. По данным издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило сообщение о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Судно снабжало топливом рыболовный флот и затонуло примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип. "Командование немедленно направило патрульный катер T113 и патрульный самолет Do 228 для проведения поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении газеты. Военные также проверяют место затопления на наличие утечек топлива. Причина затопления и объем топлива на борту в публикации не уточняются.
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таиланд
ТАИЛАНД
12:24 11.11.2026
 
Танкер затонул у берегов Таиланда, пишут СМИ

The Nation: танкер Venus 14 затонул у берегов Таиланда, шесть моряков пропали без вести

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Танкер Venus 14 затонул у побережья тайской провинции Чонбури, шесть членов экипажа числятся пропавшими без вести, пишет газета The Nation.
По данным издания, первое региональное командование ВМС Таиланда получило сообщение о происшествии в среду в 09.00 по местному времени (05.00 мск). Судно снабжало топливом рыболовный флот и затонуло примерно в 27 морских милях от входа в судоходный канал военно-морской базы Саттахип.
"Командование немедленно направило патрульный катер T113 и патрульный самолет Do 228 для проведения поисково-спасательной операции", — говорится в сообщении газеты.
Военные также проверяют место затопления на наличие утечек топлива.
Причина затопления и объем топлива на борту в публикации не уточняются.
 
ТАИЛАНД
 
 
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