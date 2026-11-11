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В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения
В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:31+0300
2026-11-11T16:31+0300
2026-11-11T16:31+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения
В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.