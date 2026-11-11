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В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения

В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:31+0300

2026-11-11T16:31+0300

2026-11-11T16:31+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тюмени ("Рощино"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Тюмени ("Рощино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, росавиация