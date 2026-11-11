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Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года
Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года
Курс евро снижается в среду по отношению к доллару, показатель впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара, следует из данных торгов. | 11.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс евро снижается в среду по отношению к доллару, показатель впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,1098 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро. Показатель впервые с 13 мая 2025 года находится ниже уровня 1,11 доллара.
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Рынок
17:23 11.11.2026
 
Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года

Курс евро к доллару впервые с 13 мая 2025 года опустился ниже 1,11 доллара

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак евро на табло курса обмена валют
Знак евро на табло курса обмена валют - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс евро снижается в среду по отношению к доллару, показатель впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,1098 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро. Показатель впервые с 13 мая 2025 года находится ниже уровня 1,11 доллара.
 
Рынок
 
 
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