https://1prime.ru/20261111/torgi-875124265.html

Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года

Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года - 11.11.2026, ПРАЙМ

Курс евро опустился ниже 1,11 доллара впервые с мая 2025 года

Курс евро снижается в среду по отношению к доллару, показатель впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара, следует из данных торгов. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:23+0300

2026-11-11T17:23+0300

2026-11-11T17:23+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/05/867210863_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_840b5a10b3e9938ff587b33cc0cfa068.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс евро снижается в среду по отношению к доллару, показатель впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,1098 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1164 доллара за евро. Показатель впервые с 13 мая 2025 года находится ниже уровня 1,11 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок