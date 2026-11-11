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Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир" - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир"
Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир"
Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир", сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА"... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:01+0300
2026-11-11T21:01+0300
технологии
россия
китай
кнр
вэд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир", сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу. "Сейчас почти все люди используют интернет, и к 2036 году процент активных пользователей будет, наверное, приближен к 100%. Думаю, что аналогичное произойдет и с торговлей - она перейдет в цифровой мир", - сказал Сунь Тяньшу агентству в рамках форума "День платформенной экономики". Он также отметил, что в будущем процент использования передовых технологий, включая инструменты ИИ, будет увеличиваться. "Точно по цифрам сказать не представляется возможным - не думаю, что есть такая статистика. По своему опыту считаю, что текущие показатели (цифровизации - ред.) как минимум будут удвоены - это неизбежно с учетом потребностей рынка и наших реалий", - добавил он. B2B-платформа "КИФА" - экосистема для взаимодействия между участниками трансграничной торговли. Платформа оказывает комплекс услуг в сфере цифровой торговли с фокусом на ВЭД: через единую интегрированную среду соединяет напрямую поставщиков и покупателей в РФ и КНР.
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технологии, россия, китай, кнр, вэд
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ВЭД
21:01 11.11.2026
 
Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир"

Сунь Тяньшу: торговля России и Китая через 10 лет может перейти в цифровой мир

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Торговля России и Китая через 10 лет может перейти в "цифровой мир", сказал РИА Новости основатель B2B-платформы и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу.
"Сейчас почти все люди используют интернет, и к 2036 году процент активных пользователей будет, наверное, приближен к 100%. Думаю, что аналогичное произойдет и с торговлей - она перейдет в цифровой мир", - сказал Сунь Тяньшу агентству в рамках форума "День платформенной экономики".
Он также отметил, что в будущем процент использования передовых технологий, включая инструменты ИИ, будет увеличиваться.
"Точно по цифрам сказать не представляется возможным - не думаю, что есть такая статистика. По своему опыту считаю, что текущие показатели (цифровизации - ред.) как минимум будут удвоены - это неизбежно с учетом потребностей рынка и наших реалий", - добавил он.
B2B-платформа "КИФА" - экосистема для взаимодействия между участниками трансграничной торговли. Платформа оказывает комплекс услуг в сфере цифровой торговли с фокусом на ВЭД: через единую интегрированную среду соединяет напрямую поставщиков и покупателей в РФ и КНР.
 
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