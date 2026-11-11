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Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3%
Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3%
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:26+0300
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россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,079 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно данным ЦБ, в январе-сентябре профицит внешней торговли РФ товарами составил 103,517 миллиарда долларов против 85,486 миллиарда долларов годом ранее.
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россия
Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3%
ЦБ: профицит внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизился на 1,3%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,079 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
Согласно данным ЦБ, в январе-сентябре профицит внешней торговли РФ товарами составил 103,517 миллиарда долларов против 85,486 миллиарда долларов годом ранее.