https://1prime.ru/20261111/tsb-875121163.html

Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3%

Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк: профицит торговли РФ в сентябре снизился на 1,3%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:26+0300

2026-11-11T16:26+0300

2026-11-11T16:26+0300

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в сентябре 2026 года снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,079 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно данным ЦБ, в январе-сентябре профицит внешней торговли РФ товарами составил 103,517 миллиарда долларов против 85,486 миллиарда долларов годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия