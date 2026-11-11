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Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября
Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября - 11.11.2026, ПРАЙМ
Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября
Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать с ЦБ РФ правила проведения таких торгов, следует из... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:44+0300
2026-11-11T16:44+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать с ЦБ РФ правила проведения таких торгов, следует из сообщения регулятора. "Биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября 2026 года, но прежде они должны согласовать с регулятором правила проведения таких торгов. Указание Банка России, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировал Минюст России", - говорится в сообщении. "Биржи обязаны будут регистрировать участников торгов криптовалютами – брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов, вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций. Также организаторы торгов должны рассчитывать ценовые показатели – текущую цену, средневзвешенную, рыночную и цену закрытия", - пояснил регулятор. Информацию о ходе торгов и об их итогах биржам следует предоставлять в Банк России в том же порядке, в каком они это делают сейчас в отношении других активов, также отметил ЦБ.
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рынок, финансы, россия, банк россии
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября
ЦБ: биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но должны согласовать правила
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать с ЦБ РФ правила проведения таких торгов, следует из сообщения регулятора.
"Биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября 2026 года, но прежде они должны согласовать с регулятором правила проведения таких торгов. Указание Банка России
, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировал Минюст России", - говорится в сообщении.
"Биржи обязаны будут регистрировать участников торгов криптовалютами – брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов, вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций. Также организаторы торгов должны рассчитывать ценовые показатели – текущую цену, средневзвешенную, рыночную и цену закрытия", - пояснил регулятор.
Информацию о ходе торгов и об их итогах биржам следует предоставлять в Банк России в том же порядке, в каком они это делают сейчас в отношении других активов, также отметил ЦБ.