Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/tsentrobank--875117408.html
Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи
Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи - 11.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи
Банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг физическим лицом, действующим в собственных интересах с использованием брокерских счетов своих... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:18+0300
2026-11-11T15:18+0300
финансы
рынок
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_397cd62d5a2b135dfe1753fd43bd5cab.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг физическим лицом, действующим в собственных интересах с использованием брокерских счетов своих доверителей, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах ПАО "Московская биржа" при совершении Левитиным Анатолием Александровичем сделок между собственным брокерским счетом и счетами лиц, предоставивших Левитину А.А. право совершать операции по их брокерским счетам на основании выданных ему доверенностей", - сообщил ЦБ. Так, Левитин, совершая операции по собственному брокерскому счету и по брокерским счетам 11 доверителей, в прошлом году совершил 99 сделок с облигациями ряда российских эмитентов на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Это привело к существенным отклонениям объема, цены, спроса и предложения торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок. При этом Левитин с целью личного обогащения приобретал на организованных торгах у широкого круга лиц на свой личный брокерский счет облигации, которые в последующем продавал доверителям, самостоятельно подавая при этом заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам доверителей. В результате совершения неправомерных операций Левитиным был получен доход в размере более 470 тысяч рублей, подсчитал регулятор. Действия Левитина относятся к манипулированию рынком и характеризуются повышенной общественной опасностью ввиду совершения им операций в интересах, противоречащих интересам его доверителей, отметили в ЦБ. Левитин привлечен к административной ответственности за манипулирование рынком, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по торговым счетам Левитина и счетам его доверителей. Регулятор обращает внимание участников торгов и их клиентов, в том числе лиц, уполномоченных совершать операции по брокерским счетам доверителей, что подобная практика влечет риски потери денежных средств, вовлечения инвесторов в недобросовестные действия на организованных торгах и подрывают их доверие к финансовому рынку.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_aaac366d9a62fe3ead036bab547f55b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, россия, банк россии
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Банк России
15:18 11.11.2026
 
Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи

ЦБ: Левитин манипулировал рынком ценных бумаг с помощью брокерских счетов доверителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг физическим лицом, действующим в собственных интересах с использованием брокерских счетов своих доверителей, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах ПАО "Московская биржа" при совершении Левитиным Анатолием Александровичем сделок между собственным брокерским счетом и счетами лиц, предоставивших Левитину А.А. право совершать операции по их брокерским счетам на основании выданных ему доверенностей", - сообщил ЦБ.
Так, Левитин, совершая операции по собственному брокерскому счету и по брокерским счетам 11 доверителей, в прошлом году совершил 99 сделок с облигациями ряда российских эмитентов на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Это привело к существенным отклонениям объема, цены, спроса и предложения торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок.
При этом Левитин с целью личного обогащения приобретал на организованных торгах у широкого круга лиц на свой личный брокерский счет облигации, которые в последующем продавал доверителям, самостоятельно подавая при этом заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам доверителей.
В результате совершения неправомерных операций Левитиным был получен доход в размере более 470 тысяч рублей, подсчитал регулятор.
Действия Левитина относятся к манипулированию рынком и характеризуются повышенной общественной опасностью ввиду совершения им операций в интересах, противоречащих интересам его доверителей, отметили в ЦБ. Левитин привлечен к административной ответственности за манипулирование рынком, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений.
Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по торговым счетам Левитина и счетам его доверителей.
Регулятор обращает внимание участников торгов и их клиентов, в том числе лиц, уполномоченных совершать операции по брокерским счетам доверителей, что подобная практика влечет риски потери денежных средств, вовлечения инвесторов в недобросовестные действия на организованных торгах и подрывают их доверие к финансовому рынку.
 
ФинансыРынокРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала