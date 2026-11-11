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Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи

Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи - 11.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк установил факт мошенничества на торгах Мосбиржи

Банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг физическим лицом, действующим в собственных интересах с использованием брокерских счетов своих... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:18+0300

2026-11-11T15:18+0300

2026-11-11T15:18+0300

финансы

рынок

россия

банк россии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг физическим лицом, действующим в собственных интересах с использованием брокерских счетов своих доверителей, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах ПАО "Московская биржа" при совершении Левитиным Анатолием Александровичем сделок между собственным брокерским счетом и счетами лиц, предоставивших Левитину А.А. право совершать операции по их брокерским счетам на основании выданных ему доверенностей", - сообщил ЦБ. Так, Левитин, совершая операции по собственному брокерскому счету и по брокерским счетам 11 доверителей, в прошлом году совершил 99 сделок с облигациями ряда российских эмитентов на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Это привело к существенным отклонениям объема, цены, спроса и предложения торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок. При этом Левитин с целью личного обогащения приобретал на организованных торгах у широкого круга лиц на свой личный брокерский счет облигации, которые в последующем продавал доверителям, самостоятельно подавая при этом заявки на совершение сделок как по собственному брокерскому счету, так и по брокерским счетам доверителей. В результате совершения неправомерных операций Левитиным был получен доход в размере более 470 тысяч рублей, подсчитал регулятор. Действия Левитина относятся к манипулированию рынком и характеризуются повышенной общественной опасностью ввиду совершения им операций в интересах, противоречащих интересам его доверителей, отметили в ЦБ. Левитин привлечен к административной ответственности за манипулирование рынком, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания организаторам торговли и профессиональным участникам рынка ценных бумаг о приостановлении совершения операций по торговым счетам Левитина и счетам его доверителей. Регулятор обращает внимание участников торгов и их клиентов, в том числе лиц, уполномоченных совершать операции по брокерским счетам доверителей, что подобная практика влечет риски потери денежных средств, вовлечения инвесторов в недобросовестные действия на организованных торгах и подрывают их доверие к финансовому рынку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, россия, банк россии