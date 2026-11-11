https://1prime.ru/20261111/tsentrobank--875123974.html
Центробанк установил официальный курс валют на четверг
Центробанк установил официальный курс валют на четверг - 11.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,62 копейки - до 12,3907 рубля, доллара - на 11,31 копейки, до 82,6617 рубля, евро - на | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:16+0300
2026-11-11T17:16+0300
2026-11-11T17:16+0300
рынок
сша
банк россии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,62 копейки - до 12,3907 рубля, доллара - на 11,31 копейки, до 82,6617 рубля, евро - на 30,02 копейки, до 92,6968 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк установил официальный курс валют на четверг
Официальный курс доллара на четверг вырос до 82,66 рубля, курс евро — до 92,69 рубля
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,62 копейки - до 12,3907 рубля, доллара - на 11,31 копейки, до 82,6617 рубля, евро - на 30,02 копейки, до 92,6968 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.