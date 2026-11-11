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Центробанк установил официальный курс валют на четверг

Центробанк установил официальный курс валют на четверг - 11.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк установил официальный курс валют на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,62 копейки - до 12,3907 рубля, доллара - на 11,31 копейки, до 82,6617 рубля, евро - на | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:16+0300

2026-11-11T17:16+0300

2026-11-11T17:16+0300

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банк россии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,62 копейки - до 12,3907 рубля, доллара - на 11,31 копейки, до 82,6617 рубля, евро - на 30,02 копейки, до 92,6968 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии