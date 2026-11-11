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Ставка RUONIA снизилась до 13,81% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Ставка RUONIA снизилась до 13,81%
Ставка RUONIA снизилась до 13,81% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась до 13,81%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 ноября, снизилась на... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:55+0300
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финансы
банки
банк россии
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 ноября, снизилась на 0,12 процентных пункта и составила 13,81%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 1,13 триллиона рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии, ржд, олег белозеров, дальний восток
Финансы, Банки, Банк России, РЖД, Олег Белозеров, Дальний Восток
14:55 11.11.2026 (обновлено: 14:56 11.11.2026)
 
Ставка RUONIA снизилась до 13,81%

Ставка RUONIA 10 ноября снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 13,81%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 ноября, снизилась на 0,12 процентных пункта и составила 13,81%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 1,13 триллиона рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
 
ФинансыБанкиБанк РоссииРЖДОлег БелозеровДальний Восток
 
 
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