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Ставка RUONIA снизилась до 13,81%

Ставка RUONIA снизилась до 13,81% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA снизилась до 13,81%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 ноября, снизилась на... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:55+0300

2026-11-11T14:55+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 10 ноября, снизилась на 0,12 процентных пункта и составила 13,81%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 1,13 триллиона рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банки, банк россии, ржд, олег белозеров, дальний восток