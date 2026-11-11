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Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%
Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%
Годовая инфляция в России в октябре, исходя из недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:52+0300
2026-11-11T18:52+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в октябре, исходя из недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "По оценке из недельных данных, годовая инфляция в октябре сложилась вблизи 7%", - говорится там. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
18:52 11.11.2026
 
Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%

ЦБ: годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в октябре, исходя из недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"По оценке из недельных данных, годовая инфляция в октябре сложилась вблизи 7%", - говорится там.
Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
 
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