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Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%

Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в России в октябре сложилась вблизи 7%

Годовая инфляция в России в октябре, исходя из недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:52+0300

2026-11-11T18:52+0300

2026-11-11T18:52+0300

россия

финансы

банк россии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в октябре, исходя из недельных данных, сложилась вблизи 7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "По оценке из недельных данных, годовая инфляция в октябре сложилась вблизи 7%", - говорится там. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.

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россия, финансы, банк россии