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Биржевые цены на кофе сорта арабика снизились до минимума с июня - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Биржевые цены на кофе сорта арабика снизились до минимума с июня
Биржевые цены на кофе сорта арабика снизились до минимума с июня - 11.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе сорта арабика снизились до минимума с июня
Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду снижаются на 1,5%, показатель опустился до минимума с июня, следует из данных торгов. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:17+0300
2026-11-11T15:17+0300
рынок
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду снижаются на 1,5%, показатель опустился до минимума с июня, следует из данных торгов. По состоянию на 14.51 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на арабику снижалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия - до 2,6733 доллара за фунт (около 5894 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,6727 доллара (5892 долларов за тонну), что является минимумом с 23 июня. С начала месяца арабика подешевела почти на 7% после трех месяцев снижения подряд. Суммарно с конца июля стоимость опустилась на 19,5%. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,26% - до 3211 долларов за тонну.
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рынок
Рынок
15:17 11.11.2026
 
Биржевые цены на кофе сорта арабика снизились до минимума с июня

Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с июня

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду снижаются на 1,5%, показатель опустился до минимума с июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.51 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на арабику снижалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия - до 2,6733 доллара за фунт (около 5894 долларов за тонну).
Ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,6727 доллара (5892 долларов за тонну), что является минимумом с 23 июня.
С начала месяца арабика подешевела почти на 7% после трех месяцев снижения подряд. Суммарно с конца июля стоимость опустилась на 19,5%.
Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,26% - до 3211 долларов за тонну.
 
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