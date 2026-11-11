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Задолженность на розничном рынке электроэнергии в России выросла на 5,4%

Задолженность на розничном рынке электроэнергии в России выросла на 5,4% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Задолженность на розничном рынке электроэнергии в России выросла на 5,4%

Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 22,3 миллиарда рублей за первые девять месяцев 2026 года, до 436,9 миллиарда... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:42+0300

2026-11-11T17:42+0300

2026-11-11T17:42+0300

россия

центральный федеральный округ

"совет рынка"

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России увеличилась на 22,3 миллиарда рублей за первые девять месяцев 2026 года, до 436,9 миллиарда рублей, то есть на 5,4%, следует из слов члена правления - первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка", объединяющего участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрия Чернова. "Прирост задолженности за девять месяцев на розничном рынке составил 22,3 миллиарда рублей против 67 миллиардов в прошлом году за аналогичный период. И на 1 октября мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке 436,9 миллиарда рублей", - сказал он. При этом, согласно его презентации, на начало года показатель составлял 414,6 миллиарда рублей, то есть прирост составил 5,4%. Потребители практически всех регионов России улучшили расчеты на розничном рынке в годовом выражении, кроме Дальневосточного федерального округа, где ухудшение реализации составило 1,1 процентного пункта. Покупатели Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов рассчитались выше 100% и снизили накопленную задолженность. Самый высокий прирост задолженности с начала года был зафиксирован в Центральном федеральном округе - 12,8 миллиарда рублей. В то же время сильнее всего долг снизился у Приволжского федерального округа - на 4,7 миллиарда рублей. "В целом, реализация на розничном рынке существенно возросла и превысила даже уровень расчетов на оптовом рынке в текущем году. И в итоге надеемся, что это даст возможность в дальнейшем улучшить расчеты на оптовом рынке", - заключил Чернов.

центральный федеральный округ

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россия, центральный федеральный округ, "совет рынка"