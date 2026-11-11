Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/turisty-875121075.html
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России
Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:25+0300
2026-11-11T16:25+0300
туризм
бизнес
россия
китай
турция
индия
российский союз туриндустрии
"яндекс.путешествия"
рст
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875121075.jpg?1794403523
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр Зверев на Дне платформенной экономики. "С начала 2026 года на гостей из Китая пришлось 54% бронирований российских отелей иностранными туристами на сервисе "Яндекс Путешествия" — участнике Российского союза туриндустрии (РСТ)", - цитирует РСТ Зверева. По его словам, Китай остается основным источником зарубежного спроса на платформе. Однако российские отели привлекают гостей и из других стран. Так, туристы из Турции и Индии обеспечили 13% и 12% иностранных бронирований соответственно. При этом в крупной гостиничной сети Cosmos Hotel Group на туристов из Китая пришлось 35% всех иностранных гостей сети. Среди самых популярных направлений у данной категории путешественников традиционно остаются Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Новосибирск и Ярославль. В союзе подчеркнули, что для российских отелей зарубежные гости являются дополнительным источником спроса, в том числе в периоды низкого туристического сезона.
китай
турция
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, китай, турция, индия, российский союз туриндустрии, "яндекс.путешествия", рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, Российский союз туриндустрии, "Яндекс.Путешествия", РСТ
16:25 11.11.2026
 
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России

"Яндекс": туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр Зверев на Дне платформенной экономики.
"С начала 2026 года на гостей из Китая пришлось 54% бронирований российских отелей иностранными туристами на сервисе "Яндекс Путешествия" — участнике Российского союза туриндустрии (РСТ)", - цитирует РСТ Зверева.
По его словам, Китай остается основным источником зарубежного спроса на платформе. Однако российские отели привлекают гостей и из других стран. Так, туристы из Турции и Индии обеспечили 13% и 12% иностранных бронирований соответственно.
При этом в крупной гостиничной сети Cosmos Hotel Group на туристов из Китая пришлось 35% всех иностранных гостей сети. Среди самых популярных направлений у данной категории путешественников традиционно остаются Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Новосибирск и Ярославль.
В союзе подчеркнули, что для российских отелей зарубежные гости являются дополнительным источником спроса, в том числе в периоды низкого туристического сезона.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙТУРЦИЯИНДИЯРоссийский союз туриндустрии"Яндекс.Путешествия"РСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала