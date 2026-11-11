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Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России
Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:25+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр Зверев на Дне платформенной экономики.
"С начала 2026 года на гостей из Китая пришлось 54% бронирований российских отелей иностранными туристами на сервисе "Яндекс Путешествия" — участнике Российского союза туриндустрии (РСТ)", - цитирует РСТ Зверева.
По его словам, Китай остается основным источником зарубежного спроса на платформе. Однако российские отели привлекают гостей и из других стран. Так, туристы из Турции и Индии обеспечили 13% и 12% иностранных бронирований соответственно.
При этом в крупной гостиничной сети Cosmos Hotel Group на туристов из Китая пришлось 35% всех иностранных гостей сети. Среди самых популярных направлений у данной категории путешественников традиционно остаются Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Новосибирск и Ярославль.
В союзе подчеркнули, что для российских отелей зарубежные гости являются дополнительным источником спроса, в том числе в периоды низкого туристического сезона.
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туризм, бизнес, россия, китай, турция, индия, российский союз туриндустрии, "яндекс.путешествия", рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, Российский союз туриндустрии, "Яндекс.Путешествия", РСТ
Туристы из Китая составили 54% иностранных бронирований отелей в России
"Яндекс": туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристы из Китая составили 54% всех иностранных бронирований отелей в России с начала 2026 года, сообщил директор по развитию "Яндекс Вертикалей" Александр Зверев на Дне платформенной экономики.
"С начала 2026 года на гостей из Китая пришлось 54% бронирований российских отелей иностранными туристами на сервисе "Яндекс Путешествия" — участнике Российского союза туриндустрии (РСТ)", - цитирует РСТ Зверева.
По его словам, Китай остается основным источником зарубежного спроса на платформе. Однако российские отели привлекают гостей и из других стран. Так, туристы из Турции и Индии обеспечили 13% и 12% иностранных бронирований соответственно.
При этом в крупной гостиничной сети Cosmos Hotel Group на туристов из Китая пришлось 35% всех иностранных гостей сети. Среди самых популярных направлений у данной категории путешественников традиционно остаются Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Новосибирск и Ярославль.
В союзе подчеркнули, что для российских отелей зарубежные гости являются дополнительным источником спроса, в том числе в периоды низкого туристического сезона.