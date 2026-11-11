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Турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявили в Госдуме - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявили в Госдуме
Турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявили в Госдуме - 11.11.2026, ПРАЙМ
Турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявили в Госдуме
Туристический налог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:57+0300
2026-11-11T15:57+0300
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туризм
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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический налог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев в кулуарах VI Международного конгресса туроператоров. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующей индексацией до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ. "Турналог повышать не надо, это лично мое мнение, не только членов комитета, мы об этом уже говорили … Не больше (2% - ред.)", - сказал Валуев журналистам, отвечая на вопрос о предельной ставке турналога. По его словам, комитет выступает за фиксированную небольшую сумму при этом по добровольному желанию регионов или отдельно взятых муниципалитетов. В октябре президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с РИА Новости рассказал, что организация выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%.
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бизнес, туризм, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, Российский союз туриндустрии
15:57 11.11.2026
 
Турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявили в Госдуме

Депутат Валуев: турналог в России должен оставаться на уровне не выше 2%

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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический налог в России должен оставаться на уровне не выше 2%, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев в кулуарах VI Международного конгресса туроператоров.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующей индексацией до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ.
"Турналог повышать не надо, это лично мое мнение, не только членов комитета, мы об этом уже говорили … Не больше (2% - ред.)", - сказал Валуев журналистам, отвечая на вопрос о предельной ставке турналога.
По его словам, комитет выступает за фиксированную небольшую сумму при этом по добровольному желанию регионов или отдельно взятых муниципалитетов.
В октябре президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с РИА Новости рассказал, что организация выступает за сохранение ставки туристического налога не выше 2%.
 
БизнесТуризмРоссийский союз туриндустрии
 
 
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