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Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза - 11.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза
Туристический поток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в этом году в 2,5 раза и составил 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T06:48+0300
2026-11-11T06:48+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
китай
южная корея
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в этом году в 2,5 раза и составил 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Турвизор" Илья Юртаев. "Вьетнам - главное открытие текущего года. С января по октябрь в стране побывали более 1,2 миллиона россиян, что в 2,5 раза превышает схожий период 2025 года. Главные причины популярности - расширение авиасообщения, доступные цены и разнообразный отдых", - сказал Юртаев, отметив, что Россия заняла третье место по количеству туристов во Вьетнаме после Китая и Южной Кореи. По его словам, с января по октябрь текущего года продажи туров во Вьетнам выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Вьетнам становится полноценной альтернативой Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Юртаев. Он рассказал, что в ноябре стоимость тура в Нячанг с вылетом из Москвы на двоих взрослых в отель 3 звезды на 6 ночей начинается от 127 тысяч рублей, на Фантьет - от 171 тысячи рублей, а на Фукуок - от 181 тысячи. При этом поездка в четырехзвездочный отель на Камрани будет стоить от 132 тысяч, а в Дананге - от 239 тысяч рублей.
вьетнам
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туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, южная корея
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
06:48 11.11.2026
 
Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза

Турпоток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в 2,5 раза

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в этом году в 2,5 раза и составил 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Турвизор" Илья Юртаев.
"Вьетнам - главное открытие текущего года. С января по октябрь в стране побывали более 1,2 миллиона россиян, что в 2,5 раза превышает схожий период 2025 года. Главные причины популярности - расширение авиасообщения, доступные цены и разнообразный отдых", - сказал Юртаев, отметив, что Россия заняла третье место по количеству туристов во Вьетнаме после Китая и Южной Кореи.
По его словам, с января по октябрь текущего года продажи туров во Вьетнам выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Вьетнам становится полноценной альтернативой Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Юртаев.
Он рассказал, что в ноябре стоимость тура в Нячанг с вылетом из Москвы на двоих взрослых в отель 3 звезды на 6 ночей начинается от 127 тысяч рублей, на Фантьет - от 171 тысячи рублей, а на Фукуок - от 181 тысячи. При этом поездка в четырехзвездочный отель на Камрани будет стоить от 132 тысяч, а в Дананге - от 239 тысяч рублей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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