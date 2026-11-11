https://1prime.ru/20261111/turpotok-875093832.html

Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза

Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза - 11.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России во Вьетнам вырос в 2,5 раза

Туристический поток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в этом году в 2,5 раза и составил 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T06:48+0300

2026-11-11T06:48+0300

2026-11-11T06:48+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

китай

южная корея

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875093832.jpg?1794368887

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам благодаря расширению авиасообщения вырос в этом году в 2,5 раза и составил 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Турвизор" Илья Юртаев. "Вьетнам - главное открытие текущего года. С января по октябрь в стране побывали более 1,2 миллиона россиян, что в 2,5 раза превышает схожий период 2025 года. Главные причины популярности - расширение авиасообщения, доступные цены и разнообразный отдых", - сказал Юртаев, отметив, что Россия заняла третье место по количеству туристов во Вьетнаме после Китая и Южной Кореи. По его словам, с января по октябрь текущего года продажи туров во Вьетнам выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Вьетнам становится полноценной альтернативой Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Юртаев. Он рассказал, что в ноябре стоимость тура в Нячанг с вылетом из Москвы на двоих взрослых в отель 3 звезды на 6 ночей начинается от 127 тысяч рублей, на Фантьет - от 171 тысячи рублей, а на Фукуок - от 181 тысячи. При этом поездка в четырехзвездочный отель на Камрани будет стоить от 132 тысяч, а в Дананге - от 239 тысяч рублей.

вьетнам

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, южная корея