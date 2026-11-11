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Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России

Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России - 11.11.2026, ПРАЙМ

Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России

Порядка 30% туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший год хотят провести отпуск в Турции, на втором месте по популярности - Таиланд,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:49+0300

2026-11-11T09:49+0300

2026-11-11T09:49+0300

туризм

бизнес

турция

таиланд

китай

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Порядка 30% туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший год хотят провести отпуск в Турции, на втором месте по популярности - Таиланд, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Самым популярным направлением на ближайшие 12 месяцев стала Турция, ее точно планируют посетить 30% опрошенных. На втором месте оказался Таиланд, который выбрали 22%", - выяснили в сервисе, какие зарубежные страны планируют посетить путешественники из ЦФО. В список популярных направлений для поездок за рубеж на ближайший год у туристов из Центральной России также вошли Китай, Белоруссия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

турция

таиланд

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, турция, таиланд, китай