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Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России
Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России
Порядка 30% туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший год хотят провести отпуск в Турции, на втором месте по популярности - Таиланд,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:49+0300
2026-11-11T09:49+0300
2026-11-11T09:49+0300
туризм
бизнес
турция
таиланд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Порядка 30% туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший год хотят провести отпуск в Турции, на втором месте по популярности - Таиланд, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Самым популярным направлением на ближайшие 12 месяцев стала Турция, ее точно планируют посетить 30% опрошенных. На втором месте оказался Таиланд, который выбрали 22%", - выяснили в сервисе, какие зарубежные страны планируют посетить путешественники из ЦФО.
В список популярных направлений для поездок за рубеж на ближайший год у туристов из Центральной России также вошли Китай, Белоруссия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
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туризм, бизнес, турция, таиланд, китай
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ
Турция стала самым популярным направлением у туристов из Центральной России
"Туту": около 30% туристов из ЦФО в ближайший год хотят провести отпуск в Турции
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Порядка 30% туристов из Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший год хотят провести отпуск в Турции, на втором месте по популярности - Таиланд, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Самым популярным направлением на ближайшие 12 месяцев стала Турция, ее точно планируют посетить 30% опрошенных. На втором месте оказался Таиланд, который выбрали 22%", - выяснили в сервисе, какие зарубежные страны планируют посетить путешественники из ЦФО.
В список популярных направлений для поездок за рубеж на ближайший год у туристов из Центральной России также вошли Китай, Белоруссия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.