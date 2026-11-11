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Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией

Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией - 11.11.2026, ПРАЙМ

Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией

Туристический бизнес России прост Минэкономразвития и МИД России рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции, сообщил заместитель генерального | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:03+0300

2026-11-11T17:03+0300

2026-11-11T17:03+0300

туризм

бизнес

россия

турция

китай

саудовская аравия

мид

интурист

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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический бизнес России прост Минэкономразвития и МИД России рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции, сообщил заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Александр Мусихин. По его словам, за последние два года появилось достаточно большое количество стран, туристы которых могут отправляться в Россию по безвизовому режиму, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Вьетнам. "Мы, как турбизнес, очень просим Минэкономразвития, соответственно, МИД, рассмотреть также безвиз турецкий. Речь идет о списочном безвизе по образу подобия, как сейчас реализовано с Ираном, как ранее было с Китаем", - сказал Мусихин на IV Международном конгрессе туроператоров. Он подчеркнул, что Турция в сегменте организованного въездного туризма в Россию занимает второе место. Мусихин также отметил, что в топ-5 стран организованного въездного туризма в РФ входят Китай, Саудовская Аравия, Индия, а также Вьетнам.

турция

китай

саудовская аравия

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туризм, бизнес, россия, турция, китай, саудовская аравия, мид, интурист