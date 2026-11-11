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Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией
Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией - 11.11.2026, ПРАЙМ
Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией
Туристический бизнес России прост Минэкономразвития и МИД России рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции, сообщил заместитель генерального | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:03+0300
2026-11-11T17:03+0300
туризм
бизнес
россия
турция
китай
саудовская аравия
мид
интурист
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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический бизнес России прост Минэкономразвития и МИД России рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции, сообщил заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Александр Мусихин. По его словам, за последние два года появилось достаточно большое количество стран, туристы которых могут отправляться в Россию по безвизовому режиму, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Вьетнам. "Мы, как турбизнес, очень просим Минэкономразвития, соответственно, МИД, рассмотреть также безвиз турецкий. Речь идет о списочном безвизе по образу подобия, как сейчас реализовано с Ираном, как ранее было с Китаем", - сказал Мусихин на IV Международном конгрессе туроператоров. Он подчеркнул, что Турция в сегменте организованного въездного туризма в Россию занимает второе место. Мусихин также отметил, что в топ-5 стран организованного въездного туризма в РФ входят Китай, Саудовская Аравия, Индия, а также Вьетнам.
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туризм, бизнес, россия, турция, китай, саудовская аравия, мид, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МИД, Интурист
17:03 11.11.2026
 
Турбизнес РФ просит рассмотреть безвизовый режим с Турцией

Турбизнес просит МЭР и МИД рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Туристический бизнес России прост Минэкономразвития и МИД России рассмотреть возможность безвизового режима для граждан Турции, сообщил заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
По его словам, за последние два года появилось достаточно большое количество стран, туристы которых могут отправляться в Россию по безвизовому режиму, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Вьетнам.
"Мы, как турбизнес, очень просим Минэкономразвития, соответственно, МИД, рассмотреть также безвиз турецкий. Речь идет о списочном безвизе по образу подобия, как сейчас реализовано с Ираном, как ранее было с Китаем", - сказал Мусихин на IV Международном конгрессе туроператоров.
Он подчеркнул, что Турция в сегменте организованного въездного туризма в Россию занимает второе место. Мусихин также отметил, что в топ-5 стран организованного въездного туризма в РФ входят Китай, Саудовская Аравия, Индия, а также Вьетнам.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМИДИнтурист
 
 
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