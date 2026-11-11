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На Украине почти 135 тысяч жителей Одесской области остались без света

На Украине почти 135 тысяч жителей Одесской области остались без света - 11.11.2026, ПРАЙМ

На Украине почти 135 тысяч жителей Одесской области остались без света

Почти 135 тысяч жителей Одесской области на юго-западе Украины остались без электроснабжения, отключения произошли в Болградском, Белгород-Днестровском и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:28+0300

2026-11-11T11:28+0300

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общество

украина

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Почти 135 тысяч жителей Одесской области на юго-западе Украины остались без электроснабжения, отключения произошли в Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер. "Сейчас временно без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

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общество , украина