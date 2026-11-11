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Чистый убыток RWE в январе-сентябре составил 150 миллионов евро

Чистый убыток RWE в январе-сентябре составил 150 миллионов евро - 11.11.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток RWE в январе-сентябре составил 150 миллионов евро

Чистый убыток немецкой энергетической RWE AG, приходящийся на головную компанию, в январе-сентябре 2026 года составил 150 миллионов евро по сравнению с чистой... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:57+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток немецкой энергетической RWE AG, приходящийся на головную компанию, в январе-сентябре 2026 года составил 150 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью в 2,3 миллиарда евро в аналогичный период годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании. Разводненный чистый убыток на акцию составил 0,2 евро, годом ранее разводненная чистая прибыть на акцию была на уровне 3,15 евро. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 34,6% к аналогичному прошлогоднему периоду и составил 4,575 миллиарда евро, что выше прогноза в 4,43 миллиарда. Общая выручка за три квартала снизилась на 7,6% в годовом выражении, до 12,391 миллиарда евро. Выработка энергии выросла на 2,3% и составила 89,929 миллиарда кВт.ч. По итогам третьего квартала чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, составил 1,707 миллиарда евро после чистой прибыли в 846 миллионов в прошлом году. Разводненный убыток на акцию составил 2,39 евро по сравнению с разводненной чистой прибылью на акцию в 1,17 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 45% и составила 4,711 миллиарда евро. RWE сохранила финансовый прогноз на текущий год, опубликованный в августе. Тогда компания ожидала, что в 2026 году скорректированный показатель EBITDA будет находиться в пределах 5,75-6,35 миллиарда евро, а скорректированная чистая прибыль составит 1,95-2,45 миллиарда евро. RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании по состоянию на 30 сентября составляет 19 558 человек.

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бизнес, финансы, европа, rwe