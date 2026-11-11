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В ЕС сомневаются в скором членстве Украины в блоке, пишет Reuters

В ЕС сомневаются в скором членстве Украины в блоке, пишет Reuters - 11.11.2026, ПРАЙМ

В ЕС сомневаются в скором членстве Украины в блоке, пишет Reuters

Чиновники Евросоюза считают нереалистичным сценарий вступления Украины в блок в ближайшие несколько лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:05+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чиновники Евросоюза считают нереалистичным сценарий вступления Украины в блок в ближайшие несколько лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов и чиновников стран-членов ЕС. В начале ноября Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому Украина не выполнила большую часть ранее согласованного с ЕС плана из десяти приоритетных реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, а также не приняла законы, необходимые для существенного укрепления антикоррупционного законодательства. "Высокопоставленный европейский дипломат ... заявил, что вступление Украины в ЕС не является реалистичной перспективой в ближайшие несколько лет", - говорится в материале агентства. Как отмечает Рейтер, более десятка опрошенных дипломатов и чиновников из ЕС в частном порядке указывают на серьезные препятствия Киева на пути к членству в блоке. Председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус, в частности, заявил, что европейские политики не ожидают вступления Украины в ЕС в течение 10 лет. Один из дипломатов ЕС также считает, что в следующем году ряд правительств стран блока будут слишком заняты проведением выборов, чтобы заниматься обоснованием необходимости расширения блока. Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024 года. Для вступления страна должна выполнить требования ЕС в сфере законодательства, судебной системы, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов, а также получить согласие всех государств-членов объединения.

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