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В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T04:56+0300
2026-11-11T04:56+0300
2026-11-11T04:56+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов