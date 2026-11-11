https://1prime.ru/20261111/uljanovsk-875093075.html

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T04:56+0300

2026-11-11T04:56+0300

2026-11-11T04:56+0300

бизнес

ульяновск

росавиация

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

ульяновск

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бизнес, ульяновск, росавиация