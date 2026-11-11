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На трассе "Братск — Усть-Кут" ограничили движение большегрузов

На трассе "Братск — Усть-Кут" ограничили движение большегрузов - 11.11.2026, ПРАЙМ

На трассе "Братск — Усть-Кут" ограничили движение большегрузов

Движение большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе "Братск - Усть-Кут", сообщил глава Братска Александр Дубровин. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T06:54+0300

2026-11-11T06:54+0300

2026-11-11T06:54+0300

бизнес

россия

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ИРКУТСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Движение большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе "Братск - Усть-Кут", сообщил глава Братска Александр Дубровин. "В настоящее время ограничено движение большегрузов и автобусов на федеральной трассе "Братск - Усть-Кут", - написал Дубровин в своем канале на платформе "Макс". По данным ГАИ региона, из-за состояния дорожного полотна со вторника продолжает действовать ограничение движения для большегрузов и пассажирского транспорта в Усть-Илимском районе с 70-го по 245-й километр региональной дороги "Братск - Усть-Илимск". Также введено ограничение движения до 70-го километра в Братском районе.

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