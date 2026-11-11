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Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга
Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга - 11.11.2026, ПРАЙМ
Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга
После атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание, пострадали трое работников, сообщил губернатор региона... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:07+0300
2026-11-11T08:07+0300
происшествия
общество
россия
усть-луга
ленинградская область
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание, пострадали трое работников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
усть-луга
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общество , россия, усть-луга, ленинградская область
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Усть-Луга, Ленинградская область
08:07 11.11.2026
 
Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга

В портовой зоне Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки БПЛА, пострадали трое работников

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота морского торгового порта Усть-Луга
Работа морского торгового порта Усть-Луга - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание, пострадали трое работников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯУсть-ЛугаЛенинградская область
 
 
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