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Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга

Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга - 11.11.2026, ПРАЙМ

Три человека пострадали после атаки БПЛА на портовую зону Усть-Луга

После атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание, пострадали трое работников, сообщил губернатор региона... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:07+0300

2026-11-11T08:07+0300

2026-11-11T08:07+0300

происшествия

общество

россия

усть-луга

ленинградская область

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. После атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание, пострадали трое работников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких БПЛА произошло возгорание, пострадали трое работников, угрозы жизни нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".

усть-луга

ленинградская область

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общество , россия, усть-луга, ленинградская область