https://1prime.ru/20261111/uzbekistan-875104193.html
Узбекистан выделил 10 миллионов долларов на укрепление берегов Амударьи
Узбекистан выделил 10 миллионов долларов на укрепление берегов Амударьи - 11.11.2026, ПРАЙМ
Узбекистан выделил 10 миллионов долларов на укрепление берегов Амударьи
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выделил 10 миллионов долларов на укрепление со стороны Афганистана берегов реки Амударья, по которой проходит граница... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:33+0300
2026-11-11T11:33+0300
2026-11-11T11:33+0300
узбекистан
афганистан
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выделил 10 миллионов долларов на укрепление со стороны Афганистана берегов реки Амударья, по которой проходит граница между двумя государствами, сообщает Telegram-канал Ariana news со ссылкой на спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллу Эргашева. "Президент Узбекистана выделил 10 миллионов долларов на реализацию проекта укрепления берегов реки Амударья на афганской стороне", - приводит канал слова Эргашева, сказанные на встрече представителей афганской провинции Балх и Сурхандарьинской области Узбекистана, посвященной расширению экономического и торгового сотрудничества. По данным канала, на ней присутствовал министр сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атаулла Омари. По данным экспертов, проблема размыва берегов Амударьи масштабна: река постоянно меняет русло, и это создает серьезные угрозы для людей, хозяйства и инфраструктуры. Русло Амударьи пролегает через легкоразмываемые грунты - слабые, мелкопесчаные породы, которые легко поддаются воздействию течения. Амударья - река с извилистым, руслом, где поток постоянно смещается, и в точках, где стрежень потока резко подходит к берегу под большим углом, возникают свальные течения - они и размывают берег. Как правило, для защиты берегов Амударьи используют гидротехнические и берегозащитные сооружения - пойменные дамбы, русловыправительные прорези и мостовые переходы, которые меняют характер потока: стесняют его и меняют угол встречи с берегом.
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узбекистан, афганистан, шавкат мирзиеев
УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Узбекистан выделил 10 миллионов долларов на укрепление берегов Амударьи
Узбекистан выделил $10 млн на укрепление берегов Амударьи с афганской стороны границы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выделил 10 миллионов долларов на укрепление со стороны Афганистана берегов реки Амударья, по которой проходит граница между двумя государствами, сообщает Telegram-канал Ariana news со ссылкой на спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллу Эргашева.
"Президент Узбекистана выделил 10 миллионов долларов на реализацию проекта укрепления берегов реки Амударья на афганской стороне", - приводит канал слова Эргашева, сказанные на встрече представителей афганской провинции Балх и Сурхандарьинской области Узбекистана, посвященной расширению экономического и торгового сотрудничества.
По данным канала, на ней присутствовал министр сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атаулла Омари.
По данным экспертов, проблема размыва берегов Амударьи масштабна: река постоянно меняет русло, и это создает серьезные угрозы для людей, хозяйства и инфраструктуры. Русло Амударьи пролегает через легкоразмываемые грунты - слабые, мелкопесчаные породы, которые легко поддаются воздействию течения. Амударья - река с извилистым, руслом, где поток постоянно смещается, и в точках, где стрежень потока резко подходит к берегу под большим углом, возникают свальные течения - они и размывают берег.
Как правило, для защиты берегов Амударьи используют гидротехнические и берегозащитные сооружения - пойменные дамбы, русловыправительные прорези и мостовые переходы, которые меняют характер потока: стесняют его и меняют угол встречи с берегом.