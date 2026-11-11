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"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют
"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:47+0300
2026-11-11T11:47+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. Давление на рубль в начале недели усилили возросшие покупки валюты Минфином и Банком России, а сегодня курс поддерживают интерес экспортеров к продаже подорожавшей валюты и внешнеполитический фон, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сегодня склонны ждать возвратного движения в рубле, с возвращением юаня к середине нашего текущего целевого диапазона 12-12,5 рубля. Поддержку рублю в первую очередь окажут стабилизация ценовой ситуации на рынке нефти и локальная техническая перегретость в основных валютных парах", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Ориентир на ближайшие дни - 12,25–12,55 рубля, уточняет Силаев. Что же касается курсов доллара и евро, то он оценивает их в диапазоне 81,8–83,6 и 91,4–93,3 рубля соответственно. "В целом на горизонте до конца месяца смотрим на рубль с оптимизмом – видим перспективу отката пар к налоговому периоду с минимумам конца октября ввиду ожиданий увеличения поступления валютной экспортной выручки. Надеемся и на поддержку со стороны новостного фона", - заключил Локтюхов.
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рынок, торги, валюта, курсы валют, рубль, юань
Экономика, Рынок, Торги, валюта, Курсы валют, рубль, юань
"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют
Локтюхов: юань сегодня вернется к середине целевого диапазона 12-12,5 рубля
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля.
Давление на рубль в начале недели усилили возросшие покупки валюты Минфином и Банком России, а сегодня курс поддерживают интерес экспортеров к продаже подорожавшей валюты и внешнеполитический фон, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Сегодня склонны ждать возвратного движения в рубле, с возвращением юаня к середине нашего текущего целевого диапазона 12-12,5 рубля. Поддержку рублю в первую очередь окажут стабилизация ценовой ситуации на рынке нефти и локальная техническая перегретость в основных валютных парах", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ.
Ориентир на ближайшие дни - 12,25–12,55 рубля, уточняет Силаев. Что же касается курсов доллара и евро, то он оценивает их в диапазоне 81,8–83,6 и 91,4–93,3 рубля соответственно.
"В целом на горизонте до конца месяца смотрим на рубль с оптимизмом – видим перспективу отката пар к налоговому периоду с минимумам конца октября ввиду ожиданий увеличения поступления валютной экспортной выручки. Надеемся и на поддержку со стороны новостного фона", - заключил Локтюхов.