https://1prime.ru/20261111/valyuta-875104954.html

"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют

"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Перспектива отката": аналитики оценили динамику курсов валют

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:47+0300

2026-11-11T11:47+0300

2026-11-11T11:47+0300

экономика

рынок

торги

валюта

курсы валют

рубль

юань

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875104954.jpg?1794386825

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. Давление на рубль в начале недели усилили возросшие покупки валюты Минфином и Банком России, а сегодня курс поддерживают интерес экспортеров к продаже подорожавшей валюты и внешнеполитический фон, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сегодня склонны ждать возвратного движения в рубле, с возвращением юаня к середине нашего текущего целевого диапазона 12-12,5 рубля. Поддержку рублю в первую очередь окажут стабилизация ценовой ситуации на рынке нефти и локальная техническая перегретость в основных валютных парах", - добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. Ориентир на ближайшие дни - 12,25–12,55 рубля, уточняет Силаев. Что же касается курсов доллара и евро, то он оценивает их в диапазоне 81,8–83,6 и 91,4–93,3 рубля соответственно. "В целом на горизонте до конца месяца смотрим на рубль с оптимизмом – видим перспективу отката пар к налоговому периоду с минимумам конца октября ввиду ожиданий увеличения поступления валютной экспортной выручки. Надеемся и на поддержку со стороны новостного фона", - заключил Локтюхов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, валюта, курсы валют, рубль, юань