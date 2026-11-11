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ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок

ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок - 11.11.2026, ПРАЙМ

ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок

Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, могут выйти на международный рынок до 2036 года, сообщил руководитель ГК... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:47+0300

2026-11-11T14:47+0300

2026-11-11T14:47+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, могут выйти на международный рынок до 2036 года, сообщил руководитель ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин на Дне платформенной экономики. "Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, в перспективе до 2036 года могут выйти на международный рынок", - сказал Тарабрин, слова которого приводят в пресс-службе ГК "Просвещение". Он отметил, что такие платформы могут объединить обучение, подтверждение квалификации и трудоустройство. Основой платформы может стать цифровой профиль человека с подтвержденными сведениями об образовании, освоенных компетенциях и профессиональном опыте. Цифровой профиль позволит учитывать образовательные и профессиональные достижения при продолжении обучения и поиске работы, а работодателям — проверять квалификацию кандидатов. По словам Тарабрина, российские компании способны предложить зарубежным партнерам не только готовые образовательные продукты, но и гибкие платформенные решения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, вэб