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ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок
ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок - 11.11.2026, ПРАЙМ
ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок
Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, могут выйти на международный рынок до 2036 года, сообщил руководитель ГК... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:47+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, могут выйти на международный рынок до 2036 года, сообщил руководитель ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин на Дне платформенной экономики.
"Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, в перспективе до 2036 года могут выйти на международный рынок", - сказал Тарабрин, слова которого приводят в пресс-службе ГК "Просвещение".
Он отметил, что такие платформы могут объединить обучение, подтверждение квалификации и трудоустройство. Основой платформы может стать цифровой профиль человека с подтвержденными сведениями об образовании, освоенных компетенциях и профессиональном опыте.
Цифровой профиль позволит учитывать образовательные и профессиональные достижения при продолжении обучения и поиске работы, а работодателям — проверять квалификацию кандидатов.
По словам Тарабрина, российские компании способны предложить зарубежным партнерам не только готовые образовательные продукты, но и гибкие платформенные решения.
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технологии, россия, вэб
ВЭБ: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок
Тарабрин: российские цифровые платформы могут выйти на международный рынок до 2036 года
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, могут выйти на международный рынок до 2036 года, сообщил руководитель ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин на Дне платформенной экономики.
"Российские цифровые платформы, объединяющие образование и трудоустройство, в перспективе до 2036 года могут выйти на международный рынок", - сказал Тарабрин, слова которого приводят в пресс-службе ГК "Просвещение".
Он отметил, что такие платформы могут объединить обучение, подтверждение квалификации и трудоустройство. Основой платформы может стать цифровой профиль человека с подтвержденными сведениями об образовании, освоенных компетенциях и профессиональном опыте.
Цифровой профиль позволит учитывать образовательные и профессиональные достижения при продолжении обучения и поиске работы, а работодателям — проверять квалификацию кандидатов.
По словам Тарабрина, российские компании способны предложить зарубежным партнерам не только готовые образовательные продукты, но и гибкие платформенные решения.