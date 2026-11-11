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ВЭБ рассказал о возможностях цифровых платформ для обновления образования

ВЭБ рассказал о возможностях цифровых платформ для обновления образования - 11.11.2026, ПРАЙМ

ВЭБ рассказал о возможностях цифровых платформ для обновления образования

Цифровые платформы откроют новые возможности для обновления образовательных программ с учетом потребностей экономики, заявил руководитель ГК "Просвещение"... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:50+0300

2026-11-11T14:50+0300

2026-11-11T14:50+0300

технологии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы откроют новые возможности для обновления образовательных программ с учетом потребностей экономики, заявил руководитель ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин. "Цифровые платформы могут открыть новые возможности для обновления образовательных программ с учетом потребностей экономики и перспективного спроса на специалистов", - сказал он, выступая на Дне платформенной экономики. Предложения по развитию взаимодействия образования и рынка труда разрабатываются в рамках подготовки национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года. Тарабрин возглавляет экспертную группу по направлению "Образование". По его мнению, развитие технологий, появление новых профессий и изменение требований к компетенциям специалистов повышают значимость взаимодействия системы образования и рынка труда. Одним из перспективных решений может стать использование цифровых платформ, позволяющих получать актуальную информацию о потребностях работодателей и учитывать ее при совершенствовании программ подготовки специалистов, отметил Тарабрин. "Сегодня важно, чтобы система образования могла гибко реагировать на изменения в экономике и работать на опережение. Цифровые платформы способны помочь учитывать перспективный спрос на компетенции при подготовке специалистов", - подчеркнул он. Еще одним направлением развития платформенной модели может стать объединение возможностей существующих цифровых сервисов в сфере образования и занятости. "Это создаст дополнительные возможности для профессиональной ориентации, организации практической подготовки и сопровождения выпускников при трудоустройстве", - пояснил Тарабрин. Также ВЭБ считает необходимым развивать механизмы признания результатов обучения и профессионального опыта. "Предполагается, что работодатели смогут учитывать при найме подтвержденные компетенции выпускников, включая навыки, приобретенные во время практики и стажировок. Для этого потребуется обеспечить взаимодействие государственных и частных цифровых платформ и выработать общие правила обмена данными", - сказал Тарабрин. "Наша задача — создать условия, при которых образование, трудоустройство и дальнейшее профессиональное развитие станут частью единой траектории человека. При этом эффективность платформизации важно оценивать не количеством созданных сервисов, а реальными результатами для выпускников и работодателей", - добавил он.

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